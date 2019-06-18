В Грузии погиб турист из Словакии

ТБИЛИСИ, 17 июн – РИА Новости. Гражданин Словакии сорвался с высоты и погиб в Сванетии во время восхождения на гору Тетнульди с группой туристов, сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Высота горы Тетнульди составляет 4869 метров, находится в 22 километрах от поселка Местиа.

"В Центр неотложной помощи поступила информация о том, что в Сванетии, на горе Тетнульди один из четырех туристов, гражданин Словакии, упал и скончался", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к поисковым работам был подключен вертолет погранполиции и спасательные бригады, они смогли обнаружить тело мужчины.