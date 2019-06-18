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РИА Новости
Туризм

В Грузии погиб турист из Словакии

00:31
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© Sputnik / Елизавета ЖудроДеревня в Сванети
Деревня в Сванети
© Sputnik / Елизавета Жудро
ТБИЛИСИ, 17 июн – РИА Новости. Гражданин Словакии сорвался с высоты и погиб в Сванетии во время восхождения на гору Тетнульди с группой туристов, сообщила служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Высота горы Тетнульди составляет 4869 метров, находится в 22 километрах от поселка Местиа.
"В Центр неотложной помощи поступила информация о том, что в Сванетии, на горе Тетнульди один из четырех туристов, гражданин Словакии, упал и скончался", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к поисковым работам был подключен вертолет погранполиции и спасательные бригады, они смогли обнаружить тело мужчины.
Остальные туристы отказались от помощи спасателей, они продолжили путь к Местиа пешком. Спасательная служба поддерживает с ними контакт, на данный момент путешественники в безопасности.
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