Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 75 человек

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 75 человек, шестеро погибли, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших и двух погибших.

Около 23.00 (18.00 мск) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.

По словам местных властей, в уезде Чаннин погибли три человека и 21 получили ранения, еще трое погибли и 54 пострадали в соседнем уезде Гун.

"Пострадавшие были доставлены в больницу для лечения и не находятся в критическом состоянии", - пишет агентство.