Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 75 человек

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 75 человек, шестеро погибли, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших и двух погибших.
Около 23.00 (18.00 мск) 17 июня в китайской провинции было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.
По словам местных властей, в уезде Чаннин погибли три человека и 21 получили ранения, еще трое погибли и 54 пострадали в соседнем уезде Гун.
"Пострадавшие были доставлены в больницу для лечения и не находятся в критическом состоянии", - пишет агентство.
Провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87 тысяч 150 человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).