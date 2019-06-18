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РИА Новости
Культура

Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра"

06:40
52449
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Все бывает - подвела погода, жара, ветер или дождь испортили платье. Или, может быть, пора сменить стилиста?
Разбираем неудачные образы звезд на красной дорожке "Кинотавра": кто перестарался, а кто - наоборот - не уделил должного внимания деталям и пропорциям?
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Бардо, судя по всему, решила примерить образ королевы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". А как иначе объяснить выбор этого облегающего комплекта, который шел вместе с мантией, расшитой серебряными нитями?

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
1 из 10

Актриса Наталья Бардо, судя по всему, решила примерить образ королевы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". А как иначе объяснить выбор этого облегающего комплекта, который шел вместе с мантией, расшитой серебряными нитями?

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Шумакова.

Очередное атласное платье, которое испортили серебристые вставки. Элемент утяжелил верх и укоротил ноги.

Мария обычно выглядит сексапильно, но в этот раз что-то пошло не так.

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
2 из 10

Актриса Мария Шумакова.

Очередное атласное платье, которое испортили серебристые вставки. Элемент утяжелил верх и укоротил ноги.

Мария обычно выглядит сексапильно, но в этот раз что-то пошло не так.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Чиповская.

Тот редкий случай, когда Аня разочаровала.

На "Кинотавре" она блистала в стильных и интересных образах. Но во время церемонии закрытия явно ошиблась, выбрав ярко-желтое облегающее платье, декорированное шнуровкой (выглядит дешево же?).

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
3 из 10

Актриса Анна Чиповская.

Тот редкий случай, когда Аня разочаровала.

На "Кинотавре" она блистала в стильных и интересных образах. Но во время церемонии закрытия явно ошиблась, выбрав ярко-желтое облегающее платье, декорированное шнуровкой (выглядит дешево же?).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Чурина на Звездной дорожке "Кинотавра".

Возможно, ее образ смотрелся бы стильно, если бы не порывы ветра. Но это - не оправдание (чтобы обматываться полупрозрачными жгутами черного цвета и "резать" фигуру сразу на несколько частей). Однако все же признаем - ей просто не повезло (с погодой)!

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
4 из 10

Актриса Анна Чурина на Звездной дорожке "Кинотавра".

Возможно, ее образ смотрелся бы стильно, если бы не порывы ветра. Но это - не оправдание (чтобы обматываться полупрозрачными жгутами черного цвета и "резать" фигуру сразу на несколько частей). Однако все же признаем - ей просто не повезло (с погодой)!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Таисия Вилкова на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".

Все-таки чересчур просто. А вышивка и крапинка создали впечатление, будто бы это летнее платье достали из бабушкиного шкафа.

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День седьмой
5 из 10

Актриса Таисия Вилкова на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".

Все-таки чересчур просто. А вышивка и крапинка создали впечатление, будто бы это летнее платье достали из бабушкиного шкафа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Кожевникова.

Здесь все зависит от ракурса, конечно. Но черный атлас посреди сочинской жары, плюс старомодный фасон - получилось так, как вы видите, то есть - не очень.

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
6 из 10

Актриса Мария Кожевникова.

Здесь все зависит от ракурса, конечно. Но черный атлас посреди сочинской жары, плюс старомодный фасон - получилось так, как вы видите, то есть - не очень.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Марьяна Спивак.

Наряд явно получился запоминающимся, но чересчур гротескным. Бэтвумен или гейша?

Ну и - опять же - ветер!

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
7 из 10

Актриса Марьяна Спивак.

Наряд явно получился запоминающимся, но чересчур гротескным. Бэтвумен или гейша?

Ну и - опять же - ветер!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Нонна Гришаева на Звездной дорожке.

Нонна так прекрасна, что даже не хочется писать ничего плохого.

Ей надо просто сменить (или, наконец, нанять) стилиста.

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
8 из 10

Актриса Нонна Гришаева на Звездной дорожке.

Нонна так прекрасна, что даже не хочется писать ничего плохого.

Ей надо просто сменить (или, наконец, нанять) стилиста.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Банщикова с сыном на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Совершенно не ужас-ужас, а просто немного странно и похоже на что-то египетское-фараонское.

Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
9 из 10

Актриса Анна Банщикова с сыном на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Совершенно не ужас-ужас, а просто немного странно и похоже на что-то египетское-фараонское.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Лора Резникова.

Амазонка или героиня сериала "Зена: королева воинов"? Анималистичный принт и широкий кожаный пояс – для целостности образа не хватило меча или секиры.

Еще, конечно, сразу вспоминается украинская певица Руслана и ее Wild Dances - что совсем не в тему в Сочи.

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День пятый
10 из 10

Актриса Лора Резникова.

Амазонка или героиня сериала "Зена: королева воинов"? Анималистичный принт и широкий кожаный пояс – для целостности образа не хватило меча или секиры.

Еще, конечно, сразу вспоминается украинская певица Руслана и ее Wild Dances - что совсем не в тему в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КинотаврСочиКультура
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