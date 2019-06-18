Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра"

Актриса Наталья Бардо, судя по всему, решила примерить образ королевы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". А как иначе объяснить выбор этого облегающего комплекта, который шел вместе с мантией, расшитой серебряными нитями?
Актриса Наталья Бардо, судя по всему, решила примерить образ королевы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". А как иначе объяснить выбор этого облегающего комплекта, который шел вместе с мантией, расшитой серебряными нитями?
Актриса Мария Шумакова.
Очередное атласное платье, которое испортили серебристые вставки. Элемент утяжелил верх и укоротил ноги.
Мария обычно выглядит сексапильно, но в этот раз что-то пошло не так.
Актриса Мария Шумакова.
Очередное атласное платье, которое испортили серебристые вставки. Элемент утяжелил верх и укоротил ноги.
Мария обычно выглядит сексапильно, но в этот раз что-то пошло не так.
Актриса Анна Чиповская.
Тот редкий случай, когда Аня разочаровала.
На "Кинотавре" она блистала в стильных и интересных образах. Но во время церемонии закрытия явно ошиблась, выбрав ярко-желтое облегающее платье, декорированное шнуровкой (выглядит дешево же?).
Актриса Анна Чиповская.
Тот редкий случай, когда Аня разочаровала.
На "Кинотавре" она блистала в стильных и интересных образах. Но во время церемонии закрытия явно ошиблась, выбрав ярко-желтое облегающее платье, декорированное шнуровкой (выглядит дешево же?).
Актриса Анна Чурина на Звездной дорожке "Кинотавра".
Возможно, ее образ смотрелся бы стильно, если бы не порывы ветра. Но это - не оправдание (чтобы обматываться полупрозрачными жгутами черного цвета и "резать" фигуру сразу на несколько частей). Однако все же признаем - ей просто не повезло (с погодой)!
Актриса Анна Чурина на Звездной дорожке "Кинотавра".
Возможно, ее образ смотрелся бы стильно, если бы не порывы ветра. Но это - не оправдание (чтобы обматываться полупрозрачными жгутами черного цвета и "резать" фигуру сразу на несколько частей). Однако все же признаем - ей просто не повезло (с погодой)!
Актриса Таисия Вилкова на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Все-таки чересчур просто. А вышивка и крапинка создали впечатление, будто бы это летнее платье достали из бабушкиного шкафа.
Актриса Таисия Вилкова на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Все-таки чересчур просто. А вышивка и крапинка создали впечатление, будто бы это летнее платье достали из бабушкиного шкафа.
Актриса Мария Кожевникова.
Здесь все зависит от ракурса, конечно. Но черный атлас посреди сочинской жары, плюс старомодный фасон - получилось так, как вы видите, то есть - не очень.
Актриса Мария Кожевникова.
Здесь все зависит от ракурса, конечно. Но черный атлас посреди сочинской жары, плюс старомодный фасон - получилось так, как вы видите, то есть - не очень.
Актриса Марьяна Спивак.
Наряд явно получился запоминающимся, но чересчур гротескным. Бэтвумен или гейша?
Ну и - опять же - ветер!
Актриса Марьяна Спивак.
Наряд явно получился запоминающимся, но чересчур гротескным. Бэтвумен или гейша?
Ну и - опять же - ветер!
Актриса Нонна Гришаева на Звездной дорожке.
Нонна так прекрасна, что даже не хочется писать ничего плохого.
Ей надо просто сменить (или, наконец, нанять) стилиста.
Актриса Нонна Гришаева на Звездной дорожке.
Нонна так прекрасна, что даже не хочется писать ничего плохого.
Ей надо просто сменить (или, наконец, нанять) стилиста.
Актриса Анна Банщикова с сыном на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Совершенно не ужас-ужас, а просто немного странно и похоже на что-то египетское-фараонское.
Актриса Анна Банщикова с сыном на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Совершенно не ужас-ужас, а просто немного странно и похоже на что-то египетское-фараонское.
Актриса Лора Резникова.
Амазонка или героиня сериала "Зена: королева воинов"? Анималистичный принт и широкий кожаный пояс – для целостности образа не хватило меча или секиры.
Еще, конечно, сразу вспоминается украинская певица Руслана и ее Wild Dances - что совсем не в тему в Сочи.
Актриса Лора Резникова.
Амазонка или героиня сериала "Зена: королева воинов"? Анималистичный принт и широкий кожаный пояс – для целостности образа не хватило меча или секиры.
Еще, конечно, сразу вспоминается украинская певица Руслана и ее Wild Dances - что совсем не в тему в Сочи.