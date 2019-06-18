Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра"

Актриса Анна Чурина на Звездной дорожке "Кинотавра".

Возможно, ее образ смотрелся бы стильно, если бы не порывы ветра. Но это - не оправдание (чтобы обматываться полупрозрачными жгутами черного цвета и "резать" фигуру сразу на несколько частей). Однако все же признаем - ей просто не повезло (с погодой)!