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РИА Новости
Культура

"Друзья" спустя годы. Дженнифер Энистон поздравила Кортни Кокс с юбилеем

06:49
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© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон поздравила подругу и коллегу по сериалу "Друзья" Кортни Кокс с 55-летием.
Актеры из сериала "Друзья" доказывают, что спустя пятнадцать лет после того, как шоу закончилось, дружба становится только крепче.
Актриса Кортни Кокс опубликовала в своем Инстаграме фотографию вместе с Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон, которые пришли поздравить свою подругу с днем рождения.
"Как думаете, мне повезло отпраздновать день рождения с этими двумя красотками? Очень сильно люблю вас, девочки", - написала Кокс.
Актрисы исполнили в "Друзьях" роли трех подруг: Монику (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу) и Рэйчел (Дженнифер Энистон). Вместе с Мэттью Перри, Дэвидом Швиммером и Мэттом Лебланом они сыграли группу из шести друзей.
В этом году исполняется 25 лет со дня премьеры сериала. Дженнифер Энистон недавно намекнула, что возможно шестерка воссоединится на экране. Об этом актриса сказала ведущей ток-шоу Эллен Дедженерес.
Однако официального объявления пока не было, поэтому фанаты могут радоваться хотя бы тому, что любимые герои дружат в реальной жизни.
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