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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: отмена виз для тургрупп стимулирует приток туристов из КНР

04:00
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Александровском саду в Москве
Туристы в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Увеличение сроков безвизового пребывания тургрупп из КНР до 21 дня стимулирует приток в Россию китайских туристов, путешествующих с целью поправить свое здоровье, сообщил "Спутнику" исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
Распоряжение правительства о подписании соглашения между правительствами России и КНР о безвизовых групповых туристических поездках был опубликован 17 июня на официальном портале правовой информации. Срок безвизовых поездок для туристических групп планируется увеличить до 21 дня. Кроме того, минимальный размер туристической группы сокращается с пяти до трех человек. Согласно распоряжению, Минэкономразвития необходимо совместно с МИД РФ провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение. Соглашение вступит в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам письменного уведомления, подтверждающего выполнение каждой из сторон внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
По словам Агамова, увеличение сроков пребывания позволит российским туркомпаниям разрабатывать более насыщенные турпрограммы для китайских туристов, включая санаторно-курортный отдых.
"Китайские граждане испытывают серьезный интерес к оздоровительному отдыху на территории России. Поэтому возможность неделю провести в красивых местах в различных регионах России, конечно же, будет востребована со временем", - считает Агамов.
Эксперт также полагает, что новое межправсоглашение будет способствовать новому качеству обслуживания китайских туристов в России. "Теперь все будет переведено в электронную форму. Это означает, что китайские группы, которых прибывает в Москву до двухсот в месяц в летний сезон, будут без задержек проходить все приграничные процедуры", - сказал он.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияВ мире
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