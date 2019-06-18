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РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг самых популярных курортов России для отдыха в июне

Вчера, 23:06
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семь крымских и три кубанских города вошли в десятку популярных пляжных курортов для отдыха в конце июня, сообщает Tvil.ru.
Сервис выяснил, какие места чаще всего выбирают туристы в конце июня для отдыха на море. Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок для проживания с 17 июня по 17 июля 2019 года.
В десятку вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых на море на период от восьми до 12 дней и тратят на аренду жилья от 2,2 до 3,3 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего проживание обходится в Анапе, дороже всего — в Ялте.
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Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
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ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымФеодосияСудакНовости - ТуризмЯлтаГеленджикСочиЕвпаторияСевастопольАнапаКраснодарский край
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