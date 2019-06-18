Составлен рейтинг самых популярных курортов России для отдыха в июне

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семь крымских и три кубанских города вошли в десятку популярных пляжных курортов для отдыха в конце июня, сообщает Tvil.ru.

Сервис выяснил, какие места чаще всего выбирают туристы в конце июня для отдыха на море. Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок для проживания с 17 июня по 17 июля 2019 года.

В десятку вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых на море на период от восьми до 12 дней и тратят на аренду жилья от 2,2 до 3,3 тысячи рублей в сутки.