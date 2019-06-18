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РИА Новости
Туризм

Египет планирует отказаться от выдачи виз туристам в аэропорту

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Египет расширит действие электронной визы, а в дальнейшем планирует отказаться от виз по прибытию, сообщает АТОР.
По информации египетских СМИ, окончательно перейти на электронный визовый формат страна собирается в ближайшие два года.
Для получения электронной визы открыт специальный портал, работающий на восьми языках, включая русский. Также определены 46 страны, граждане которых могут претендовать на получение e-visa. В этом списке Россия, США и страны Европы.
Туристическая виза для владельцев обычных паспортов стоит 25 долларов США за однократную поездку, 60 долларов США придется заплатить тем, кто оформляет многократную визу. В случае отказа в визе сбор не возвращается.
Пока нет информации, коснутся ли нововведения организованных туристов. Срок ожидания электронной визы достигает семи рабочих дней, значит Египет может лишиться доли туристов, которые бронируют горящие туры.
Нет ясности и в том, будут ли введены упрощенные правила оформление e-visa для граждан стран, названных приоритетными с точки зрения роста турпотока, в том числе и для России.
В настоящее время наши соотечественники при въезде в Хургаду, Каир, Александрию, Луксор и другие территории получают "визовую марку" стоимостью 25 долларов, которая дает право пребывания в стране на срок до 30 дней.
Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
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Исключение составляет въезд через пограничные пункты курорта Шарм-эш-Шейх и всего Южного Синая: здесь ставится бесплатно так называемый "синайский штамп", дающий право пребывания только на территории данного региона сроком до 15 дней.
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