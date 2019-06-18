Эксперты рассказали, станут ли туры на Кубу дешевле

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия может увеличить присутствие на туристическом рынке Кубы после введения США новых ограничений на поездки на Остров свободы для своих граждан, . Россия может увеличить присутствие на туристическом рынке Кубы после введения США новых ограничений на поездки на Остров свободы для своих граждан, сообщает АТОР.

Правительство США недавно ввело новые ограничения на посещение Кубы для своих граждан. Под запрет попали групповые образовательные поездки, также прекращена выдача лицензий для путешествий в эту страну частным и корпоративным судам и самолетам.

Сейчас США являются вторым по величине въездным рынком Кубы после Канады (257 тысяч прибытий в первом квартале 2019 года), при этом свыше половины американских туристов посещали остров на круизных судах.

Эксперты считают, что существенного падения цен на Кубе в связи с сокращением въездного потока из США не произойдет. Спрос на этом направлении стабильный, говорят российские туроператоры, продажи соответствуют объемам прошлого года.

Тем не менее, на фоне происходящих событий, у российского рынка есть отличный шанс усилить свое присутствие в этой стране, отмечают эксперты. По данным министерства туризма острова, за пять месяцев 2019 года Кубу посетило более 69 тысяч граждан России, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наши соотечественники, отправляющиеся на остров, чаще всего выбирают пляжные направления - Варадеро и острова Кайо-Коко, Кайо-Санта-Мария. Также туроператоры отмечают увеличение количества бронирований дорогих отелей в Гаване.