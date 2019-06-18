"Поймала мыша - ешь не спеша": На Камчатке в заказнике завелась лиса Мурка

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника . Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали фотографии лисицы, которая приходит в гости к инспекторам на кордон "Травяной" в Южно-Камчатском заказнике на берегу Курильского озера.

"У лисы есть имя - Мурка. Ловит мышей, почти как кошка! После того, как растаял снег, кордон "Травяной" напоминал свежевспаханное поле, все было перерыто мышами, - рассказывает государственный инспектор заповедника Лиана Варавская. - Теперь Мурка вспахивает его заново, охотясь на грызунов, которые еще остались".

"Поймала мыша – ешь не спеша", - комментируют подписчики страницы заповедника в соцсетях.

Лиана поясняет, что Мурка с удовольствием пользуется деревянными настилами троп, по газонам не ходит.

При этом лиса спокойно сопровождает инспекторов на прогулке. По словам Лианы Варавской, со стороны это выглядит так, как будто люди выгуливают не очень послушную собаку.

Еще лиса отличается повышенной прыгучестью и любит ловить собственный хвост.

Сейчас Мурка находится в процессе линьки. "Чтобы поскорее снова стать красивой, лиса пользуется кустами жимолости как расческой, - поясняют сотрудники заповедника. - Продираясь через такой куст, она теряет старую шерсть, и процесс линьки происходит быстрее".

Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Но главное - не тревожить зверей и не мешать их жизни. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке Камчатки, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.