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РИА Новости
Туризм

Ошибки взрослых, из-за которых детей не выпускают за границу

08:00
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© Depositphotos / Igor VetushkoМальчик в аэропорту
Мальчик в аэропорту
© Depositphotos / Igor Vetushko
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Билеты на руках, багаж сдан, внук впервые летит на заграничный курорт с бабушкой — оба в предвкушении сказочного отдыха. И вдруг: "Извините, он не может вылететь из России". Иногда даже при наличии всех необходимых документов ребенка, выезжающего из страны без родителей или с одним из них, останавливают на паспортном контроле. О типичных ошибках, которые допускают взрослые, отправляя детей на отдых за границу, — в материале РИА Новости.

Малыш, ты не едешь!

"Я хотела отправить сына в Грецию с бабушкой, выбрали тур, заранее оформили согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу. Но позже решили ехать на Кипр и совершенно не подумали, что нужно переделать документ, почему-то посчитали, что Кипр — тоже Греция. В итоге сына не выпустили, он был очень расстроен. Бабушка улетела одна", — рассказывает туристка Лариса Сереброва из Москвы.
Перепутали страну, не проверили даты выезда, пропустили букву при написании фамилии или не обратили внимания, что срок согласия уже истек, — вот типичные ошибки, которые делают невозможным выезд ребенка без родителей за рубеж.
"Наиболее распространенный случай — это когда согласие на выезд ребенка оформляют на длительный срок с расширенным списком стран", — рассказывает руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова. Родители просят указать не только страну первого въезда, но также добавить фразу "и другие страны Шенгенской зоны" или еще проще — "другие государства", полагая, что с таким "долгоиграющим" разрешением можно выезжать в течение нескольких лет по любым направлениям".
© Depositphotos / photography33Мужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы
© Depositphotos / photography33
Мужчина подписывает документы
Но в некоторых странах Шенгенской зоны такое согласие может оказаться недействительным, предупреждает юрист. В правильно оформленном нотариусом документе должна быть указана страна, в которую выезжает ребенок, и сроки поездки, говорит представитель АТОР. Хотя разрешение может быть выдано на время, превышающее длительность отдыха.
"Часто невыезды случаются из-за самоуверенности родителей. При покупке путевки они сообщают турагенту, что все документы — виза, согласие и прочее — у них в порядке и давно оформлены. А потом выясняется, что либо виза просрочена, либо согласие составлено неверно", — отмечает Надежда Ефремова.
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Разные требования

Чтобы отправить ребенка в визовую страну, нужно подготовить два вида согласия, и у каждого документа свои правила оформления.
"Одна бумага выдается на выезд ребенка, ее необходимо предъявлять сотрудникам Пограничной службы России на паспортном контроле. Требования к оформлению такого документа минимальные, и они не менялись уже 20 лет. Консульские учреждения и посольства других стран запрашивают иное согласие — без него не выдают визу. При оформлении этой бумаги нужно учитывать требования конкретного государства", — рассказывает член методической комиссии Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин.
Для выезда ребенка из России без мамы и папы требуется заверенное согласие обоих. Если он путешествует с одним из родителей, то при выезде из страны разрешение от второго не попросят. Но при оформлении документов на визу для въезда в другую страну оно обязательно.
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Эксперты отмечают, что более жесткие правила к оформлению таких бумаг предъявляют страны, куда непросто получить визу любому гражданину, — это США, Великобритания, Норвегия, Швеция.
"При подаче документов на шенгенскую визу лучше уточнить, как правильно оформлять согласие для конкретной страны — у всех разные требования. Если ребенок едет на длительный срок и посетит несколько государств, лучше указать весь список, чтобы потом не возникало проблем на паспортном контроле", — уточняет Александр Сагин.
Иногда детей отправляют за рубеж в спортивный или языковой лагерь. "В таких случаях оформляют согласие на тренера и сопровождающего, — объясняет Надежда Ефремова. — Лучше указывать несколько доверенных лиц, так как были случаи, когда кто-то из них возвращался на родину раньше и при пересечении ребенком границы из-за этого случались заминки".

Нотариуса! Срочно!

Даже если только в аэропорту выясняется, что согласие составлено неверно или его забыли оформить, есть шанс спасти поездку.
"Несколько лет назад нам с семнадцатилетним братом нужно было лететь в Индию к работавшим там родителям. Уже буквально на регистрации выяснилось, что разрешения на его выезд у нас нет. Почему-то родители решили, что раз мы летим к ним, то это и не нужно, — рассказывает Яна Анциферова из Москвы. — Сотрудники аэропорта очень помогли нам, дали номер факса, на который можно было прислать необходимый документ".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОтец с сыном в аэропорту
Первый чартерный рейс в Турцию
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отец с сыном в аэропорту
По ее словам, в подвешенном состоянии они с братом находились примерно два часа. "Факс от родителей пришел в последний момент, регистрация на рейс уже закрывалась, но брата все же зарегистрировали. В самолет мы вбежали прямо перед взлетом, — говорит Яна. — Так как родители жили за границей, согласие на выезд несовершеннолетнего оформлялось в консульстве. Маме с папой удалось все сделать достаточно быстро".
По словам экспертов, нотариусам периодически приходится переоформлять такие разрешения и оперативно отправлять документы в аэропорт.
"Если оба родителя рядом, до рейса есть время и все происходит не ночью, то есть возможность исправить ошибку", — рассказывает Александр Сагин. Нотариус, выдавший предыдущую доверенность, может по просьбе родителей переслать документы коллеге, чей офис расположен рядом с аэропортом (сделать так называемый онлайн-перевод, как говорят юристы). Второй нотариус оформляет актуальную бумагу и быстро привозит ее в аэропорт. Тогда у ребенка есть шанс улететь на отдых.

Дорогая, я запретил выезд детей!

О том, что ребенку запрещено покидать родину, довольно часто становится известно только на пограничном контроле. "Нередки случаи, когда после развода один обиженный родитель мстит другому, делая ребенка невыездным. Для этого нужно написать заявление (о несогласии родителя на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина. — Прим. ред.). Причем никакого уведомления об этом родитель с ребенком не получает и о сорванной поездке узнает только на границе", — рассказывает адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева.
По ее словам, случаев невыезда детей из страны из-за неправильно оформленного согласия немного, гораздо чаще их разворачивают на границе именно по причине запрета одного из родителей.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
"Проблема в том, что написать запрет легко, а снять его можно только по решению суда, и на это иногда уходит до полугода, — отмечает адвокат. — Даже если родитель, запретивший поездки, изменит свое решение, просто так забрать заявление не получится — все равно придется идти в суд". А потом — возить с собой решение суда, копии документов, поскольку вердикт Фемиды не сразу поступает в информационные базы. И отсутствие подтверждающих документов на паспортном контроле может стать причиной отказа в выезде.
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