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РИА Новости
Туризм

В центре Парижа вместо парковок появятся леса

Вчера, 23:46
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© AFP 2019 / Nicolas PeschierВид на Оперу Гарнье в Париже, Франция
Вид на Оперу Гарнье в Париже, Франция
© AFP 2019 / Nicolas Peschier
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэрия Парижа заявила о планах до конца 2020 года создать четыре "городских леса". В них будут высажены деревья, характерные для Франции: например, сосны и березы, сообщает "ЕвроПульс".
Насаждения появятся у здания мэрии Парижа, у театра "Опера Гарнье", у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.
Под растения отдадут места, которые сейчас занимают проезжие части или парковки. До них можно будет добраться пешком и на общественном транспорте, а в самих "лесах" обустроят пешеходные дорожки и скамейки.
Одна из задач этого проекта – сделать Париж более "зеленым" к летним Олимпийским играм, который пройдут там в 2024 году.
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