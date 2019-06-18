Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского

Недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что его ведомство открыло три уголовных дела — из-за призывов снять экономическую блокаду с ЛДНР и восстановить торговые отношения с "террористическими организациями", а также из-за идеи запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь в Донбассе.
Таким гуманистическим образом Генпрокуратура отреагировала на довольно робко высказанные инициативы Леонида Кучмы, приступившего к работе в Минской контактной группе — наверняка с директивами от самого президента Зеленского. Сам президент Зеленский, впрочем, мгновенно идеи Кучмы дезавуировал, заверив нацобщественность, что ни шагу назад. И что, конечно же, славные защитники Украины будут продолжать лупить по населенным пунктам Донбасса, сколько пожелают.
Ну и что, что там живут "такие же украинцы", как о том с профессиональной слезой в голосе Владимир Александрович уверял общество в своей инаугурационной речи.
Стоит описать фон, на котором происходят описываемые события.
На востоке кратно участились обстрелы ЛДНР с человеческими жертвами, массой раненых мирных граждан и разрушенных домов. По территории республик снова садят из тяжелых вооружений, о чем красноречиво свидетельствует характер разрушений и статистика обстрелов.
Многострадальную Горловку утюжат ежедневно, там снова гибнут дети и взрослые. Только за первую неделю июня по ЛДНР было выпущено 19 тонн боеприпасов из запрещенных видов оружия. Все новые и новые средства вооружений устанавливаются на подконтрольной Украине территории, и, как свидетельствуют местные жители, все чаще — среди жилых массивов и объектов социального назначения.
В Киеве все иначе. Столица вся в вышиванках, поет-танцует-гуляет, никаких обстрелов не слыхать, разве что очередной малахольный ветеран так называемой АТО, прихвативший из зоны боевых действий пару-тройку гранат, нечаянно уронит одну из них. Президент осваивается в новой роли, делает заявления и раздает указания, над которыми, впрочем, глумятся депутаты Верховной рады и представители самопровозглашенной элиты имени Петра Порошенко.
Зеленский упорно пытается завоевать симпатии так называемых лидеров общественного мнения, с нестерпимой пошлостью заигрывая с активистами, волонтерами, ветеранами-карателями и особенно с радикально ориентированными журналистами. Именно они вкупе с блогерами нагнетают военную истерику, подзуживают, подстрекают, науськивают. Именно перед ними, развалившимися на мягких пуфиках, на днях держал ответ гламурный глава государства, еще более вальяжно устроившийся на таком же пуфе в ходе непринужденного, но закрытого суаре на природе с вином и шаурмой.
Еще одна картинка для понимания фона. Администрацию президента уже несколько раз пикетировали представители известных праворадикальных организаций с требованиями прекратить любые разговоры о снятии блокады с Донбасса. Профессиональные пикетчики выступили также против заявленной Леонидом Кучмой идеи о прекращении стрельбы "в ответ", настаивая на священном праве патриотических карателей продолжать обстрелы населенных пунктов. А чтобы президенту Зеленскому неповадно было, пикетчики попытались даже повесить на здании администрации президента табличку "Губернатор Малороссии", а потом сожгли белый флаг как символ капитуляции.
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Возвысили свой голос и записные спикеры — Порошенко, Ярош, Вятрович. Полный фарш — от предупреждений до прямых угроз в адрес свежего президента, буде он станет двигаться в антипатриотическом направлении зрады и капитуляции.
Ну и, как обычно, несколько слов о социальных сетях. Украинский сегмент разрывается от гнева и злорадства, характеризуя попытки хоть как-то сдвинуть реализацию Минских соглашений с мертвой точки. Тотально рулит жуткая смесь пышаторства, ненависти, агрессии и густопсового рагульского нацизма. Особенно лютуют те, кто точно не окажется в окопах, а будет и дальше крайне калорийно и качественно питаться на авангардных позициях у пропагандистского корыта, ведя информационную войну на редакционных, а то и домашних диванах. Здесь царит фирменная шизофрения украинской политической нации — с одной стороны, жители Донбасса именуются исключительно (разжигание ненависти. — Прим. авт.), которым не место в Цеевропе, с другой — от президента требуют немедленно вернуть Донбасс в лоно. Никакой другой цели, чем показательная расправа с многократно анонсированным поражением в правах, фильтрацией и примерным наказанием всех, кто сотрудничал с "преступным режимом", в дискуссиях не просматривается. Призывов к миру практически нет. Расчеловечивание жителей "оккупированных территорий" сферически завершено.
Таков в общем и целом фон, на котором уже упомянутый Леонид Кучма попытался выступить с миротворческими предложениями. Теперь вернемся собственно к инициативам.
1. Прекращение блокады и восстановление торговых связей. Совершенно, как и было сказано, неприемлемая позиция. Именно благодаря "блокаде" полным ходом идет зарабатывание больших денег и наживаются именно те, кто громче всех кричит о разрыве всех связей с "террористическими организациями". Схема, по которой уголь вывозится с территорий ЛДНР, а потом реализуется по формуле "Роттердам+", описана многократно и даже не особенно скрывается. Выведение же реально существующей торговли в официальную плоскость разом лишает активистов и бизнесменов огромных прибылей. В первую очередь может пострадать олигарх Ахметов, чей мутный донбасский бизнес не останавливался ни на минуту. Кто ж такое позволит?
Здесь ситуация примерно такая же, как с окончательным разрывом всех экономических отношений с оккупантом-агрессором, которые под визги, пикеты и истерики майданной пронацистской публики только развивались год от года. Ибо Украина критически зависима от импорта российских энергоносителей, будь то уголь, газ или ТВЭЛы.
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2. Запрет на ответный огонь. Местное население всегда четко знает, откуда в города и села летят миротворческие бомбы и снаряды. За пять лет войны такое научились различать даже дети. Ни о каком ответном огне ВСУ и речи быть не может. Стреляют инициативно с подконтрольной территории по объектам в ЛДНР — в том числе и из тяжелого вооружения, прямо запрещенного Минскими соглашениями. Поскольку демократические кураторы украинской незалежности массово поражены слепоглухонемотой во всем, что касается их любимого анфан террибль, ни малейшего шага к реализации МС Украина не предпринимает и не намерена. Собственно, народные депутаты так прямо об этом и заявляют. Например, вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид: "Минск — это российская история, это путь слабости и капитуляции. Это ловушка для Украины. Если мы хотим победить Россию, есть только один путь — путь победы и силы".
3. Самое главное — многократно анонсированный и так же многократно злобно осмеянный "особый статус Донбасса". На состоявшихся переговорах в Минске Кучма лично заблокировал обсуждение этой темы — центральной в Соглашениях. Все отчетливо понимают, что никакого особого статуса нет и быть не может. А вот и комментарий по теме депутата-карателя Семена Семенченко: "Всю эту сепарскую (непечатно. — Прим. авт.) нужно вырезать под корень. В моем понимании стратегия должна быть — "обезлюдить" Донбасс. Эти (непечатно. — Прим. авт.) должны покинуть нашу территорию (непечатно. — Прим. авт.) в Россию. Те, кто останется, будут согнаны в трудовые лагеря. Работать будут по 24 часа, без перерыва на обед… Слава Украине!"
8 июня, 09:34Пушилин прокомментировал идею Кучмы снять блокаду
Как большой прорыв украинской стороной в Минске было преподнесено предложение отвести наконец тяжелые вооружения в районе Станицы Луганской, но этому предложению уже три года, а воз и ныне там.
Нет, таким образом, ни одного основания рассчитывать на то, что новый "президент мира" сделает хотя бы какие-то шаги к установлению мира в Донбассе. Сегодня он мечется, как кошка на раскаленной крыше, пытаясь милыми ужимками, бархатными обертонами и взаимоисключающими посылами замаскировать нарастающую катастрофу и свое тотальное бессилие перед ней.