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РИА Новости

Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского

08:00
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что его ведомство открыло три уголовных дела — из-за призывов снять экономическую блокаду с ЛДНР и восстановить торговые отношения с "террористическими организациями", а также из-за идеи запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь в Донбассе.
Таким гуманистическим образом Генпрокуратура отреагировала на довольно робко высказанные инициативы Леонида Кучмы, приступившего к работе в Минской контактной группе — наверняка с директивами от самого президента Зеленского. Сам президент Зеленский, впрочем, мгновенно идеи Кучмы дезавуировал, заверив нацобщественность, что ни шагу назад. И что, конечно же, славные защитники Украины будут продолжать лупить по населенным пунктам Донбасса, сколько пожелают.
Ну и что, что там живут "такие же украинцы", как о том с профессиональной слезой в голосе Владимир Александрович уверял общество в своей инаугурационной речи.
Стоит описать фон, на котором происходят описываемые события.
На востоке кратно участились обстрелы ЛДНР с человеческими жертвами, массой раненых мирных граждан и разрушенных домов. По территории республик снова садят из тяжелых вооружений, о чем красноречиво свидетельствует характер разрушений и статистика обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель
9 июня, 08:00
Зеленский повторяет за Порошенко. Сможет ли он заговорить сам?
Многострадальную Горловку утюжат ежедневно, там снова гибнут дети и взрослые. Только за первую неделю июня по ЛДНР было выпущено 19 тонн боеприпасов из запрещенных видов оружия. Все новые и новые средства вооружений устанавливаются на подконтрольной Украине территории, и, как свидетельствуют местные жители, все чаще — среди жилых массивов и объектов социального назначения.
В Киеве все иначе. Столица вся в вышиванках, поет-танцует-гуляет, никаких обстрелов не слыхать, разве что очередной малахольный ветеран так называемой АТО, прихвативший из зоны боевых действий пару-тройку гранат, нечаянно уронит одну из них. Президент осваивается в новой роли, делает заявления и раздает указания, над которыми, впрочем, глумятся депутаты Верховной рады и представители самопровозглашенной элиты имени Петра Порошенко.
Зеленский упорно пытается завоевать симпатии так называемых лидеров общественного мнения, с нестерпимой пошлостью заигрывая с активистами, волонтерами, ветеранами-карателями и особенно с радикально ориентированными журналистами. Именно они вкупе с блогерами нагнетают военную истерику, подзуживают, подстрекают, науськивают. Именно перед ними, развалившимися на мягких пуфиках, на днях держал ответ гламурный глава государства, еще более вальяжно устроившийся на таком же пуфе в ходе непринужденного, но закрытого суаре на природе с вином и шаурмой.
Еще одна картинка для понимания фона. Администрацию президента уже несколько раз пикетировали представители известных праворадикальных организаций с требованиями прекратить любые разговоры о снятии блокады с Донбасса. Профессиональные пикетчики выступили также против заявленной Леонидом Кучмой идеи о прекращении стрельбы "в ответ", настаивая на священном праве патриотических карателей продолжать обстрелы населенных пунктов. А чтобы президенту Зеленскому неповадно было, пикетчики попытались даже повесить на здании администрации президента табличку "Губернатор Малороссии", а потом сожгли белый флаг как символ капитуляции.
Женщина с паспортом гражданина ДНР
26 апреля, 08:00
Украина помогает жителям Донбасса получить гражданство России
Возвысили свой голос и записные спикеры — Порошенко, Ярош, Вятрович. Полный фарш — от предупреждений до прямых угроз в адрес свежего президента, буде он станет двигаться в антипатриотическом направлении зрады и капитуляции.
Ну и, как обычно, несколько слов о социальных сетях. Украинский сегмент разрывается от гнева и злорадства, характеризуя попытки хоть как-то сдвинуть реализацию Минских соглашений с мертвой точки. Тотально рулит жуткая смесь пышаторства, ненависти, агрессии и густопсового рагульского нацизма. Особенно лютуют те, кто точно не окажется в окопах, а будет и дальше крайне калорийно и качественно питаться на авангардных позициях у пропагандистского корыта, ведя информационную войну на редакционных, а то и домашних диванах. Здесь царит фирменная шизофрения украинской политической нации — с одной стороны, жители Донбасса именуются исключительно (разжигание ненависти. — Прим. авт.), которым не место в Цеевропе, с другой — от президента требуют немедленно вернуть Донбасс в лоно. Никакой другой цели, чем показательная расправа с многократно анонсированным поражением в правах, фильтрацией и примерным наказанием всех, кто сотрудничал с "преступным режимом", в дискуссиях не просматривается. Призывов к миру практически нет. Расчеловечивание жителей "оккупированных территорий" сферически завершено.
Таков в общем и целом фон, на котором уже упомянутый Леонид Кучма попытался выступить с миротворческими предложениями. Теперь вернемся собственно к инициативам.
1. Прекращение блокады и восстановление торговых связей. Совершенно, как и было сказано, неприемлемая позиция. Именно благодаря "блокаде" полным ходом идет зарабатывание больших денег и наживаются именно те, кто громче всех кричит о разрыве всех связей с "террористическими организациями". Схема, по которой уголь вывозится с территорий ЛДНР, а потом реализуется по формуле "Роттердам+", описана многократно и даже не особенно скрывается. Выведение же реально существующей торговли в официальную плоскость разом лишает активистов и бизнесменов огромных прибылей. В первую очередь может пострадать олигарх Ахметов, чей мутный донбасский бизнес не останавливался ни на минуту. Кто ж такое позволит?
Здесь ситуация примерно такая же, как с окончательным разрывом всех экономических отношений с оккупантом-агрессором, которые под визги, пикеты и истерики майданной пронацистской публики только развивались год от года. Ибо Украина критически зависима от импорта российских энергоносителей, будь то уголь, газ или ТВЭЛы.
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
30 мая, 08:00
Большинство украинцев признаны негодными
2. Запрет на ответный огонь. Местное население всегда четко знает, откуда в города и села летят миротворческие бомбы и снаряды. За пять лет войны такое научились различать даже дети. Ни о каком ответном огне ВСУ и речи быть не может. Стреляют инициативно с подконтрольной территории по объектам в ЛДНР — в том числе и из тяжелого вооружения, прямо запрещенного Минскими соглашениями. Поскольку демократические кураторы украинской незалежности массово поражены слепоглухонемотой во всем, что касается их любимого анфан террибль, ни малейшего шага к реализации МС Украина не предпринимает и не намерена. Собственно, народные депутаты так прямо об этом и заявляют. Например, вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид: "Минск — это российская история, это путь слабости и капитуляции. Это ловушка для Украины. Если мы хотим победить Россию, есть только один путь — путь победы и силы".
3. Самое главное — многократно анонсированный и так же многократно злобно осмеянный "особый статус Донбасса". На состоявшихся переговорах в Минске Кучма лично заблокировал обсуждение этой темы — центральной в Соглашениях. Все отчетливо понимают, что никакого особого статуса нет и быть не может. А вот и комментарий по теме депутата-карателя Семена Семенченко: "Всю эту сепарскую (непечатно. — Прим. авт.) нужно вырезать под корень. В моем понимании стратегия должна быть — "обезлюдить" Донбасс. Эти (непечатно. — Прим. авт.) должны покинуть нашу территорию (непечатно. — Прим. авт.) в Россию. Те, кто останется, будут согнаны в трудовые лагеря. Работать будут по 24 часа, без перерыва на обед… Слава Украине!"
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
8 июня, 09:34
Пушилин прокомментировал идею Кучмы снять блокаду
Как большой прорыв украинской стороной в Минске было преподнесено предложение отвести наконец тяжелые вооружения в районе Станицы Луганской, но этому предложению уже три года, а воз и ныне там.
Нет, таким образом, ни одного основания рассчитывать на то, что новый "президент мира" сделает хотя бы какие-то шаги к установлению мира в Донбассе. Сегодня он мечется, как кошка на раскаленной крыше, пытаясь милыми ужимками, бархатными обертонами и взаимоисключающими посылами замаскировать нарастающую катастрофу и свое тотальное бессилие перед ней.
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