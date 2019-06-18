Очередная битва за домик паромщика

Несанкционированная акция 12 июня в Москве, сопровождавшаяся, как всегда, задержаниями, поражает своей бессмысленностью. Еще можно было бы понять логику непримиримой оппозиции, когда бы это была просто акция в стиле "мы фашистов не боимся, пойдем на штыки" (тем более что и штыков-то у ОМОНа нет), то есть демонстрация того, что прекраснолицые люди вообще существуют. Напоминание о себе, ибо чем же еще напомнить.

Но 12 июня диспозиция была существенно иная. Шестого июня задержание внештатного автора "Медузы" И. В. Голунова по обвинению в торговле наркотиками (безотносительно к тому, что там было на самом деле и имело ли место банальное милицейское дуболомство или хитрая комбинация, разыгранная непонятно кем) было проведено с такой грацией, что если бы применить к задержанию Голунова шахматную нотацию, этот ход следовало бы обозначить символами "??". То есть грубая ошибка, чреватая проигрышем всей партии.

Любой шахматист, играющий на уровне хотя бы третьего разряда (о гроссмейстерах и речи нет), постарался бы использовать грубый просмотр противника и реализовать полученные преимущества. Не обязательно так, чтобы противник был вынужден положить короля на доску, — но хоть как-то. Тем более что после "??" с Голуновым власть была готова к большим или меньшим уступкам.

Но оппозиция не ищет простых путей, прописанных во всех учебниках. Вместо того чтобы использовать создавшуюся выгодную позицию, освободители на властное "??" ответили своим "??". Игра снова сделалась равной.

Опять явился народный борец А. А. Навальный, несанкционированное шествие пошло на прорыв позиций ОМОНа, испытанный в таких делах ОМОН легко отбил атаку, прорывающиеся погрузились в автозаки, где радостно друг друга фотографировали. То есть "как здорово, что все мы здесь сегодня собрались".

К вечеру 12 июня прекраснолицые и омонолицые разошлись по домам. Как всегда, с нулевым результатом. В шахматах троекратное повторение одной и той же позиции означает ничью. Тут же повторение было не трехкратным, а каким-то уже 257-кратным.

Снова мы наблюдаем забавы взрослых шалунов, игру в Швамбранию — "Но никто из них не умер, они все спаслись", и слава богу. Однако если брать уровень тактического мышления, это все напоминает уже отнюдь не забавный позиционный пат Первой мировой войны — "На Западном фронте без перемен". Причем символом этого кровавого пата, когда ни одна из сторон была не в силах одолеть другую, служит даже не Верденская мясорубка 1916 года, когда, положив полмиллиона бойцов, французы и немцы остались при своих, а битва за домик бакенщика на Ипре в 1917 году, продолжавшаяся много месяцев, унесшая сотни тысяч жизней — и с полностью нулевым результатом. Можно еще вспомнить провальную Галлиполийскую операцию 1915 года, когда англичане упорно и бессмысленно гнали своих солдат на турецкие пулеметы, — да можно много чего вспомнить.

Когда нам сообщается, что Победа 1945 года была достигнута потому, что немца завалили трупами, всегда хочется спросить: а просвещенные и демократические нации в 1914-1918 годах чем друга заваливали?

Конечно, Великая Отечественная война отнюдь не была одним блестящим маневром Красной армии — о, если бы. Были тупые лобовые атаки, да в некоторых случаях и нельзя иначе. Как можно было деблокировать Ленинград, не срезав укрепленный Шлиссельбургский выступ? К сожалению, никак.

Но в общем и целом упрек несправедлив. Начиная с 1943 года советское командование вполне владело приемами маневренной войны. С одними лобовыми атаками не дошли бы от Сталинграда до Берлина.

Тем более удивительно, что те же люди, которые не устают порицать советских маршалов за тупое дуболомство — они-де ничего не умели, кроме как гнать в атаку на укрепленные позиции противника, — сегодня, когда настал их черед проявить тактическую гибкость, способность к неожиданным маневрам, к фланговым обходам, сами являют ту же тупую неизобретательность, что и на Западном фронте без перемен. Дело 12 июня — это же в точности битва за домик бакенщика. К счастью, без жертв, как в компьютерной стрелялке, но уровень вождения масс абсолютно тот же самый.

Понятно, что каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Это относится и к нашей критике прекраснолицых стратегов, но не в меньшей степени и к их обличению советских маршалов. Мы сегодня видим, сколь прекраснолицые блестяще провели партию. Маршал Жуков обзавидуется.