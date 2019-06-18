Отдохнуть на родине Феллини. Чем заняться в Римини

"Жребий брошен!" — сказал Юлий Цезарь и начал поход на Рим через реку Рубикон, протекающую в окрестностях Римини. В этом городе родился режиссер Федерико Феллини, чем очень гордятся местные жители. Здесь можно осмотреть архитектурные памятники возрастом в тысячу лет и всего за один день увидеть наиболее известные исторические и культурные достопримечательности страны в парке "Италия в миниатюре". В Римини легко добраться из России на многочисленных чартерах, а еще — на поезде, правда, с пересадкой.