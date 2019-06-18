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РИА Новости
Туризм

Отдохнуть на родине Феллини. Чем заняться в Римини

08:00
1972
"Жребий брошен!" — сказал Юлий Цезарь и начал поход на Рим через реку Рубикон, протекающую в окрестностях Римини. В этом городе родился режиссер Федерико Феллини, чем очень гордятся местные жители. Здесь можно осмотреть архитектурные памятники возрастом в тысячу лет и всего за один день увидеть наиболее известные исторические и культурные достопримечательности страны в парке "Италия в миниатюре". В Римини легко добраться из России на многочисленных чартерах, а еще — на поезде, правда, с пересадкой.
CC0 / Pixabay/Vikol009 /

Мост Тиберия — один из древнейших в мире. Возведен в 14-21 годах нашей эры. Строительство началось при императоре Августе, а закончилось при Тиберии.

Мост Тиберия в Римини
1 из 10

Мост Тиберия — один из древнейших в мире. Возведен в 14-21 годах нашей эры. Строительство началось при императоре Августе, а закончилось при Тиберии.

CC0 / Pixabay/Vikol009 /
CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Ciclista nel borgo

Колоритный район Борго Сан-Джулиано называют кварталом Феллини — именно здесь прошло детство знаменитого режиссера.

Район Борго Сан-Джулиано в Римини
2 из 10

Колоритный район Борго Сан-Джулиано называют кварталом Феллини — именно здесь прошло детство знаменитого режиссера.

CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Ciclista nel borgo
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Из России в Римини можно попасть не только на самолете. Из Москвы в Ниццу по четвергам отправляется поезд, который делает остановку в итальянской Вероне. Электричка или автобус за два-три часа доставят вас оттуда в Римини. Между этими городами — 250 километров.

Железнодорожный вокзал Римини
3 из 10

Из России в Римини можно попасть не только на самолете. Из Москвы в Ниццу по четвергам отправляется поезд, который делает остановку в итальянской Вероне. Электричка или автобус за два-три часа доставят вас оттуда в Римини. Между этими городами — 250 километров.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
CC0 / Pixabay/marcowakko /

Римини — это 16 километров песчаных пляжей с шезлонгами, зонтиками, туалетами и раздевалками.

Пряж в Римини
4 из 10

Римини — это 16 километров песчаных пляжей с шезлонгами, зонтиками, туалетами и раздевалками.

CC0 / Pixabay/marcowakko /
CC0 / Pixabay/Mario_Ierardi /

Благодаря колесу обозрения есть возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Билет стоит десять евро.

Колесо обозрения в Римини
5 из 10

Благодаря колесу обозрения есть возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Билет стоит десять евро.

CC0 / Pixabay/Mario_Ierardi /
CC0 / Pixabay/Pohjakroon /

В Римини за один день можно увидеть все достопримечательности страны — в парке "Италия в миниатюре" представлены более 270 копий самых известных историко-культурных объектов в масштабе 1:25, в том числе Колизей, главная площадь Сиены, флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Пизанская башня, Миланский собор.

Парк Италия в миниатюре в Римини
6 из 10

В Римини за один день можно увидеть все достопримечательности страны — в парке "Италия в миниатюре" представлены более 270 копий самых известных историко-культурных объектов в масштабе 1:25, в том числе Колизей, главная площадь Сиены, флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Пизанская башня, Миланский собор.

CC0 / Pixabay/Pohjakroon /
CC0 / Pixabay/Vikol009 /

Кастель Сисмондо, известный также как замок Малатеста, построен в XV веке для могущественного правителя Сигизмондо Малатеста.

Замок Малатеста
7 из 10

Кастель Сисмондо, известный также как замок Малатеста, построен в XV веке для могущественного правителя Сигизмондо Малатеста.

CC0 / Pixabay/Vikol009 /
CC0 / Pixabay/LLR /

Когда-то Арка Августа была главными воротами города, а сейчас это самая древняя из сохранившихся арок в стране — построена в 27 году до нашей эры при императоре Августе.

Арка Августа в Римини
8 из 10

Когда-то Арка Августа была главными воротами города, а сейчас это самая древняя из сохранившихся арок в стране — построена в 27 году до нашей эры при императоре Августе.

CC0 / Pixabay/LLR /
CC0 / FreeImages/Gyorgy Janos /

От некогда крупной арены, вмещавшей около десяти тысяч зрителей, осталось немного. Тем не менее римский амфитеатр — одна из главных достопримечательностей Римини.

Римский амфитеатр в Римини
9 из 10

От некогда крупной арены, вмещавшей около десяти тысяч зрителей, осталось немного. Тем не менее римский амфитеатр — одна из главных достопримечательностей Римини.

CC0 / FreeImages/Gyorgy Janos /
CC0 / FreeImages/Gyorgy Janos /

Порт Римини принимает яхты, катера и небольшие торговые суда. Кроме того, это хорошее место для прогулок.

Римини, Марина
10 из 10

Порт Римини принимает яхты, катера и небольшие торговые суда. Кроме того, это хорошее место для прогулок.

CC0 / FreeImages/Gyorgy Janos /
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