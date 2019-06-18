Отдохнуть на родине Феллини. Чем заняться в Римини

Мост Тиберия — один из древнейших в мире. Возведен в 14-21 годах нашей эры. Строительство началось при императоре Августе, а закончилось при Тиберии.
Мост Тиберия — один из древнейших в мире. Возведен в 14-21 годах нашей эры. Строительство началось при императоре Августе, а закончилось при Тиберии.
Колоритный район Борго Сан-Джулиано называют кварталом Феллини — именно здесь прошло детство знаменитого режиссера.
Колоритный район Борго Сан-Джулиано называют кварталом Феллини — именно здесь прошло детство знаменитого режиссера.
Из России в Римини можно попасть не только на самолете. Из Москвы в Ниццу по четвергам отправляется поезд, который делает остановку в итальянской Вероне. Электричка или автобус за два-три часа доставят вас оттуда в Римини. Между этими городами — 250 километров.
Из России в Римини можно попасть не только на самолете. Из Москвы в Ниццу по четвергам отправляется поезд, который делает остановку в итальянской Вероне. Электричка или автобус за два-три часа доставят вас оттуда в Римини. Между этими городами — 250 километров.
Римини — это 16 километров песчаных пляжей с шезлонгами, зонтиками, туалетами и раздевалками.
Римини — это 16 километров песчаных пляжей с шезлонгами, зонтиками, туалетами и раздевалками.
Благодаря колесу обозрения есть возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Билет стоит десять евро.
Благодаря колесу обозрения есть возможность полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Билет стоит десять евро.
В Римини за один день можно увидеть все достопримечательности страны — в парке "Италия в миниатюре" представлены более 270 копий самых известных историко-культурных объектов в масштабе 1:25, в том числе Колизей, главная площадь Сиены, флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Пизанская башня, Миланский собор.
В Римини за один день можно увидеть все достопримечательности страны — в парке "Италия в миниатюре" представлены более 270 копий самых известных историко-культурных объектов в масштабе 1:25, в том числе Колизей, главная площадь Сиены, флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Пизанская башня, Миланский собор.
Кастель Сисмондо, известный также как замок Малатеста, построен в XV веке для могущественного правителя Сигизмондо Малатеста.
Кастель Сисмондо, известный также как замок Малатеста, построен в XV веке для могущественного правителя Сигизмондо Малатеста.
Когда-то Арка Августа была главными воротами города, а сейчас это самая древняя из сохранившихся арок в стране — построена в 27 году до нашей эры при императоре Августе.
Когда-то Арка Августа была главными воротами города, а сейчас это самая древняя из сохранившихся арок в стране — построена в 27 году до нашей эры при императоре Августе.
От некогда крупной арены, вмещавшей около десяти тысяч зрителей, осталось немного. Тем не менее римский амфитеатр — одна из главных достопримечательностей Римини.
От некогда крупной арены, вмещавшей около десяти тысяч зрителей, осталось немного. Тем не менее римский амфитеатр — одна из главных достопримечательностей Римини.
Порт Римини принимает яхты, катера и небольшие торговые суда. Кроме того, это хорошее место для прогулок.
Порт Римини принимает яхты, катера и небольшие торговые суда. Кроме того, это хорошее место для прогулок.