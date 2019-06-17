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РИА Новости

Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов

Вчера, 23:57
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© AFP 2019 / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© AFP 2019 / Mladen Antonov
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Вложения России сократились с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда долларов, из них 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 - на краткосрочные.
Ранее Россия последовательно сокращала вложения в госдолг США.
Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в марте оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,13 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,06 триллиона долларов, на третьем месте с большим отрывом находится Бразилия с 306,7 миллиарда долларов. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
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