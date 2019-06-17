Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Вложения России сократились с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда долларов, из них 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 - на краткосрочные.

Ранее Россия последовательно сокращала вложения в госдолг США.