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РИА Новости

Кудрин призвал увеличить расходы на образование

Вчера, 23:57
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что России для эффективного развития экономики нужно увеличивать расходы на образование, так как "инвестиции в человека самые эффективные".
"Нам нужно существенно увеличить финансирование образования. Например, мы тратим на это 3,6% ВВП, а мир, инновационные страны Швеция, Германия тратят от 5 до 7% ВВП. Они не боятся в два раза больше тратить. Сегодня инвестиции в человека самые эффективные, и будут более эффективные чем нефть и другие", - сказал Кудрин в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%
Он добавил, что в России уменьшается число работающих, наблюдается дефицит рабочей силы.
"У нас скорее дефицит рабочей силы. У нас это поколение - те, кто выходит на пенсию, - это еще те, кто учился в советских вузах на инженеров, они востребованы. Хотя в таком возрасте есть сложности, здесь нужна помощь государства", - отметил Кудрин.
По словам главы Счетной палаты, если в России не повышать пенсионный возраст, то не удастся гарантировать выходящим на заслуженный отдых даже 30% от прежнего дохода.
"При выходе на пенсию гражданин получает 30% от своей предыдущей заработной платы. Мы должны, поставили цель до 40% поднять в течение нескольких лет. Пенсионная реформа идет не за один год, а за 10 лет", - отметил он.
Кудрин добавил, что смысл изменений в пенсионное законодательство в том, чтобы "больше ресурсов перераспределить тем, кто реально уже не может работать, более старшему поколению".
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Вчера, 19:13
Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
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Алексей КудринРоссияОбщество
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