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РИА Новости

Минздрав Мордовии объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Вчера, 23:48
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Большое число онкозаболеваний в Мордовии объясняется их своевременным выявлением, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
Ранее на сайте главного онколога Минздрава РФ был опубликован сборник по состоянию онкологической помощи населению России в 2018 году. Наиболее высокая распространенность рака в 2018 году наблюдалась в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае, наименьшая – в Дагестане, Туве и Чечне. Средний показатель распространенности по России составил 2,56 тысячи на 100 тысяч населения, что выше уровня 2008 года на 39,5%.
"Высокие показатели заболеваемости онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия обусловлены, в том числе, своевременным их выявлением. Как показывает практика, вопросы чаще возникают к тем регионам, где количество больных невелико", - заявили в минздраве Мордовии.
Там отметили, что человек, имеющий онкологический диагноз, числится на учете всю жизнь.
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"Сегодня у нас зарегистрировано более 25 тысяч профильных больных. Многие пациенты закончили лечение пять и десять лет тому назад. Тем не менее, мы обязаны их наблюдать, чтобы не пропустить рецидива. Там, где медпомощь не на высоком уровне, пациенты просто умирают и, естественно, снимаются с учета", - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.
За последние годы в Мордовии смертность от раковых заболеваний снизилась на 6,3%.
"В лечении онкологических заболеваний важное значение имеет стадия, на которой выявляется опухоль. Благодаря проводимым профилактическим осмотрам и диспансеризации населения сегодня первая и вторая стадии новообразований в Республике Мордовия регистрируются в 57-58% случаях. Для республики это не предел, необходимо стремиться достичь выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях в 60-70% случаях", - подчеркнули в минздраве Мордовии.
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