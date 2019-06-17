Минздрав Мордовии объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Большое число онкозаболеваний в Мордовии объясняется их своевременным выявлением, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.

Ранее на сайте главного онколога Минздрава РФ был опубликован сборник по состоянию онкологической помощи населению России в 2018 году. Наиболее высокая распространенность рака в 2018 году наблюдалась в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае, наименьшая – в Дагестане, Туве и Чечне. Средний показатель распространенности по России составил 2,56 тысячи на 100 тысяч населения, что выше уровня 2008 года на 39,5%.

"Высокие показатели заболеваемости онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия обусловлены, в том числе, своевременным их выявлением. Как показывает практика, вопросы чаще возникают к тем регионам, где количество больных невелико", - заявили в минздраве Мордовии.

Там отметили, что человек, имеющий онкологический диагноз, числится на учете всю жизнь.

"Сегодня у нас зарегистрировано более 25 тысяч профильных больных. Многие пациенты закончили лечение пять и десять лет тому назад. Тем не менее, мы обязаны их наблюдать, чтобы не пропустить рецидива. Там, где медпомощь не на высоком уровне, пациенты просто умирают и, естественно, снимаются с учета", - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

За последние годы в Мордовии смертность от раковых заболеваний снизилась на 6,3%.