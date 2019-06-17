Субсидии на нацпроекты уменьшили самостоятельность регионов, считает Кудрин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в эфире программы "Познер" на Первом канале, что субсидии на национальные проекты уменьшили самостоятельность российских регионов.
"Субсидии на национальные проекты уменьшили их (регионов) самостоятельность. Теперь больше расходов, которые отправляются с федерального бюджета, хотя движение должно быть в обратную сторону. Мир знает, что надо увеличивать самостоятельность регионов", - сказал Кудрин.
Также среди факторов, тормозящих развитие экономики России, Кудрин назвал увеличение доли государства в экономике.
"У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива. У нас очередные компании попадают в зону и в собственность госкомпаний и государства. Это движение назад", - сказал он.