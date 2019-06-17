Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T23:38Z
https://ria.ru/20190617/1555649641.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155179/96/1551799699_0:56:3074:1785_1036x0_80_0_0_ff47da628605770f16315d738f28cdbc.jpg
РИА Новости

Субсидии на нацпроекты уменьшили самостоятельность регионов, считает Кудрин

Вчера, 23:38
427
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в эфире программы "Познер" на Первом канале, что субсидии на национальные проекты уменьшили самостоятельность российских регионов.
"Субсидии на национальные проекты уменьшили их (регионов) самостоятельность. Теперь больше расходов, которые отправляются с федерального бюджета, хотя движение должно быть в обратную сторону. Мир знает, что надо увеличивать самостоятельность регионов", - сказал Кудрин.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Вчера, 19:13
Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин
Также среди факторов, тормозящих развитие экономики России, Кудрин назвал увеличение доли государства в экономике.
"У нас увеличивается доля государства в экономике, уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива. У нас очередные компании попадают в зону и в собственность госкомпаний и государства. Это движение назад", - сказал он.
620118
Обсудить 0
Алексей КудринРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин призвал увеличить расходы на образование
РИА
Новости
Минздрав Мордовии объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу
Долина реки Катунь
Названы самые популярные реки России для отдыха в летних домиках
Лента
новостей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов
На севере Москвы загорелся склад
На севере Москвы загорелся склад
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Флаги стран-участников БРИКС
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко обвинила премьера и главу "Нафтогаза" в "банкротстве" ГТС Украины
Ситуация в Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газе
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
Посол Бразилии анонсировал визит Медведева в страну
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что на Украине солдат убивает коррупция
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
Лента новостейМолния