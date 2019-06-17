Субсидии на нацпроекты уменьшили самостоятельность регионов, считает Кудрин

"Субсидии на национальные проекты уменьшили их (регионов) самостоятельность. Теперь больше расходов, которые отправляются с федерального бюджета, хотя движение должно быть в обратную сторону. Мир знает, что надо увеличивать самостоятельность регионов", - сказал Кудрин.