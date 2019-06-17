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РИА Новости

Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Вчера, 23:23
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© AP Photo / Arab 24 Ситуация в Саудовской Аравии
Ситуация в Саудовской Аравии
© AP Photo / Arab 24
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о проведении масштабной воздушной атаки на международный аэропорт в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира"
По данным телеканала, атака осуществляется с помощью дронов.
Ситуация в Йемене
15 июня, 23:20
Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
В минувшую субботу мятежники обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене. Ранее 14 июня саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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