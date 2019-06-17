Нижегородская область стала лидером в ПФО по числу инициатив от молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место среди субъектов ПФО во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей". В этом году на конкурс было подано 8611 заявок из 85 регионов страны, из них лауреатами стали 820 идей.

"Четырнадцать с половиной миллионов рублей получат нижегородские победители Всероссийского конкурса молодежных проектов. 19 идей из 820 победителей родом из Нижегородской области. Это лучший результат в ПФО, где между регионами традиционно сильная конкуренция. Для сравнения, Татарстан получил 9,5 миллионов, а Башкортостан - 8,3 миллиона рублей. Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что некоторые идеи уже удалось реализовать в Нижегородской области.