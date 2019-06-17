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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородская область стала лидером в ПФО по числу инициатив от молодежи

Вчера, 22:59
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место среди субъектов ПФО во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей". В этом году на конкурс было подано 8611 заявок из 85 регионов страны, из них лауреатами стали 820 идей.
"Четырнадцать с половиной миллионов рублей получат нижегородские победители Всероссийского конкурса молодежных проектов. 19 идей из 820 победителей родом из Нижегородской области. Это лучший результат в ПФО, где между регионами традиционно сильная конкуренция. Для сравнения, Татарстан получил 9,5 миллионов, а Башкортостан - 8,3 миллиона рублей. Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Глава региона отметил, что некоторые идеи уже удалось реализовать в Нижегородской области.
"Уверен, что гранты помогут воплотить в жизнь еще немало идей. Таким результатом регион отчасти обязан "Акселератору проектов", в котором участвовали больше 1,5 тысяч ребят нашей области. Именно сотрудничество лежит в основе самых лучших и проработанных предложений", - подчеркнул Никитин.
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