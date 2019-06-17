В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что позиция президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева вести переговоры с Донбассом отдаляет страну от урегулирования конфликта.

Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.