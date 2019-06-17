В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что позиция президента Украины Владимира Зеленского о неготовности Киева вести переговоры с Донбассом отдаляет страну от урегулирования конфликта.
Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Когда Зеленский говорит "мы не ведем переговоры с сепаратистами", я задаю вопрос – а в Минске мы с кем ведем переговоры?... Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года… И мне искренне жаль, что официальный Киев боится этой риторики, этим он отдаляет мир и придется нам, "Оппозиционной платформе – За жизнь", по принципу "не знаете – научим, не хотите – придется заставлять", принуждать к миру уже эту новую власть", – заявил Шуфрич в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".