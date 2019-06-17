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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон не намерен объявлять амнистию осужденным политикам

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, что не собирается объявлять амнистию осужденным политикам, глава государства считает, что суды по их делам должны проходить в открытом режиме.
"Меня никто не поймет, если я сейчас начну амнистировать первого, второго, третьего. Но юстиция, независимые суды, должны делать свое дело. Это должно быть публично, а не так, как было последние два-три года", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova, отвечая на вопрос, может ли после смены власти рассчитывать на амнистию экс-премьер Владимир Филат.
Президент Молдавии Игорь Додон
Вчера, 15:49
Додон допустил попытки дестабилизации от сторонников прежнего режима
По словам президента, все политические процессы должны проходить открыто, чтобы все знали, кого и в чем обвиняют.
В 2016 году Филат приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме закрытого типа в Липканах (север Молдавии, недалеко от границы с Румынией). Пока он содержится в тюрьме №13 в Кишиневе.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в январе передала в суд дело по факту отмывания денег, согласно которому премьеру Владимиру Филату, осужденному на девять лет за коррупцию, грозит еще один срок в размере от пяти до десяти лет.

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Игорь ДодонМолдавияВ миреПолитический кризис в Молдавии
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