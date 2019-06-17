Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.

"Присутствие президента Путина на саммите БРИКС в Бразилии уже подтверждено", - сказал дипломат.

Отношения между Бразилией и Россией, подчеркнул он, становятся все более интенсивными и "при поддержке приоритетов БРИКС" сделают две страны "еще более сильными и более тесно связанными партнерами".

По словам посла, новое бразильское правительство под председательством Жаира Болсонару в "быстрое и рекордное время" подтвердило желание "укрепить группу" и "повысить ценность" того, что страны-члены уже делают.

Он напомнил, что в этом году Бразилия выбрала науку, технологии и инновации в качестве ключевой темы саммита, который состоится 13-14 ноября.