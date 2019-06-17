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РИА Новости

Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС

Вчера, 22:53
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
"Присутствие президента Путина на саммите БРИКС в Бразилии уже подтверждено", - сказал дипломат.
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Отношения между Бразилией и Россией, подчеркнул он, становятся все более интенсивными и "при поддержке приоритетов БРИКС" сделают две страны "еще более сильными и более тесно связанными партнерами".
По словам посла, новое бразильское правительство под председательством Жаира Болсонару в "быстрое и рекордное время" подтвердило желание "укрепить группу" и "повысить ценность" того, что страны-члены уже делают.
Он напомнил, что в этом году Бразилия выбрала науку, технологии и инновации в качестве ключевой темы саммита, который состоится 13-14 ноября.
В 2020 году Россия должна принять саммит БРИКС, и, по словам посла, президент Болсонару "обязательно приедет на саммит (БРИКС в России - ред.) в следующем году".
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15 октября 2016, 10:00
Страны БРИКС: цифры и фактыЛидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.
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БРИКСВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
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