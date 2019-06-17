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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон хочет обсудить с Медведевым продление отмены пошлин

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что надеется на этой неделе в Минске встретиться с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить продление отмены пошлин для молдавских товаров.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии.
"Я предварительно говорил с Дмитрием Козаком, обсудим и с Медведевым - мы попросим, чтобы нам продлили беспошлинную торговлю с РФ, которая заканчивается 1 июля", - заявил Додон в понедельник в эфире телеканала NTV Moldova.
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Президент сообщил, что встреча может состояться в Минске в конце этой недели. "Также нужно срочно разобраться, что происходит в "Молдова-газ". Мы с главой "Газпрома" договорились о том, что нужно начинать переговоры о новом договоре по поставкам газа и по транзиту. Все эти вопросы надо решать", – подчеркнул президент.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.

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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонДмитрий МедведевМолдавияРоссияЭкономика
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