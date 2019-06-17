Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили

МАДРИД, 17 июн - РИА Новости. Результаты аутопсии тела несовершеннолетней гражданки России, тело которой в воскресенье было обнаружено в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония), свидетельствует о насильственной смерти, сообщает газета Результаты аутопсии тела несовершеннолетней гражданки России, тело которой в воскресенье было обнаружено в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония), свидетельствует о насильственной смерти, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

Официально эту информацию в Высшем суде Каталонии РИА Новости пока не подтвердили. Газета ссылается на "юридические источники". По ее данным, на шее девушки были обнаружены раны, нанесенные холодным оружием, и речь идет об убийстве. Изначально следствие рассматривало две версии - убийство или самоубийство.

Ранее в Генеральном консульстве РФ в Барселоне РИА Новости подтвердили, что найденная мертвой девочка в Матаро является российской гражданкой и заверили, что дипломаты находятся "в тесном контакте с полицией и местными властями" и держат "данный вопрос на контроле".