Роскомнадзор подготовил проект о маршрутизации трафика при угрозах Рунету

Согласно закону об устойчивой работе Рунета, подписанному президентом РФ в мае, централизованное управление сетью связи общего пользования может осуществляться Роскомнадзором в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования в РФ.

Правила маршрутизации трафика, согласно проекту Роскомнадзора, должны будут применяться операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ, в отношении сообщений, получателем или отправителем которых является пользователь услугами связи на территории РФ.

Согласно проекту, не допускается маршрутизация трафика через сети связи, находящихся за пределами территории РФ. Исключением является маршрутизация трафика между пользователями Калининградской области и других субъектов РФ, а также между посольствами, консульствами и представительствами РФ за рубежом. Маршрутизация трафика между автономными системами (система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами, имеющими единую политику маршрутизации с интернетом) должна осуществляется только через точки обмена трафиком или точки присоединения, функционирующие в пределах территории РФ.