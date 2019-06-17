В Госдуме предложили подумать о централизованной закупке ручек для ЕГЭ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Минпросвещения подумать о централизованной закупке "правильных" ручек для ЕГЭ после инцидента с нулевыми баллами на экзамене в регионе.

"Возможно, стоит подумать министерству просвещения РФ о централизованной закупке "правильных" ручек, чтобы выпускники российских школ не думали об организационных процессах на экзаменах. Если на экзамене выдаются специальные бланки, так пусть к ним выдается и специальная ручка. Подобные прецеденты (0 баллов на ЕГЭ – ред.) с не должны повторяться. Не должно быть путаницы и волнений ни у выпускников, ни у комиссии", - сказал Огуль журналистам.

При этом он заверил, что прецедент будет решен - работы астраханских школьников будут рассмотрены в полном объеме конфликтной комиссией.

"Хотя я не согласен, что данное происшествие трактуется как нарушение со стороны выпускников. Поставьте себя на их место, товарищи взрослые. Представьте крайнюю степень волнения, которую испытывают выпускники перед ЕГЭ. Нам нужно обеспечить комфортное прохождение данного учебного этапа детьми", - добавил депутат.

Основной период ЕГЭ в России стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. В июне на сайте change.org появилась петиция в поддержку астраханского школьника, которому, как утверждают авторы петиции, из-за технических неисправностей выставили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.

Министерство образования и науки Астраханской области сообщило, что эти выпускники нарушили регламент и использовали не те чернила, которые требовалось. Согласно правилам проведения ЕГЭ, бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы.