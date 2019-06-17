Кудрин не исключил возможность "социального взрыва"

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на деловом завтраке "Сбербанка" на тему "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы" в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Так он ответил на вопрос Владимира Познера, который взял у политика интервью в программе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Так он ответил на вопрос Владимира Познера, который взял у политика интервью в программе "Познер" на Первом канале.

По его словам, в настоящее время в стране за чертой бедности находится 12,5 миллиона человек.

"Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях", - рассказал Кудрин.

Он добавил, что среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. Кудрин отметил, что выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.

Экономика в застое

Ранее глава Счетной палаты заявил, что экономика страны находится в ситуации застоя.

"Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными", — сказал он.