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РИА Новости

Кудрин не исключил возможность "социального взрыва"

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на деловом завтраке "Сбербанка" на тему "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка на тему Россия 2024: как совместить стабильность и реформы в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Так он ответил на вопрос Владимира Познера, который взял у политика интервью в программе "Познер" на Первом канале.
По его словам, в настоящее время в стране за чертой бедности находится 12,5 миллиона человек.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 8 июня 2019
8 июня, 13:07
Кудрин рассказал о рецепте борьбы с "триллионной" коррупцией в России
"Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях", - рассказал Кудрин.
Он добавил, что среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. Кудрин отметил, что выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
7 июня, 14:33
Кудрин выступил против передачи Росстата в подчинение Счетной палате

Экономика в застое

Ранее глава Счетной палаты заявил, что экономика страны находится в ситуации застоя.
"Страна последние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными", — сказал он.
По словам Кудрина, "мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни", а некоторые фундаментальные реформы, которые бы вывели из "ложной устойчивости", не проводятся, несмотря на национальные цели и проекты, объявленные Владимиром Путиным.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 11:21
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Россия
Популярные комментарии
Билет в один конец и лишение гражданства...
17 июня, 22:28
АИАндрей Иванов
23000021
Как бы не относиться к Кудрину, но бедность действительно позор, однако ещё больший позор 4,5 миллиона "богатеньких" - каждый в 300 раз в среднем богаче всех остальных, причём сомнения в "заработанности" капиталов "богатенькими" только у правоохранителей, у остальных сомнений гораздо меньше.
17 июня, 23:21
Борис Растегаев
3300103
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