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РИА Новости

В Тамбовской области при столкновении скорой и иномарки погибла фельдшер

Вчера, 22:11
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в городе Моршанск на перекрестке улиц Ленина и Интернациональная около 20.40 мск понедельника.
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"Автомобиль SsangYong Actyon столкнулся с "Газелью" скорой помощи. Погибла фельдшер, 1984 года рождения, пострадали три человека, ехавшие в "скорой", и водитель иномарки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель "скорой" находится в травматологии, пациент "скорой", сопровождающий его пассажир и водитель иномарки госпитализированы в реанимацию.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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