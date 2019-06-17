В Тамбовской области при столкновении скорой и иномарки погибла фельдшер

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла в городе Моршанск на перекрестке улиц Ленина и Интернациональная около 20.40 мск понедельника.

"Автомобиль SsangYong Actyon столкнулся с "Газелью" скорой помощи. Погибла фельдшер, 1984 года рождения, пострадали три человека, ехавшие в "скорой", и водитель иномарки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель "скорой" находится в травматологии, пациент "скорой", сопровождающий его пассажир и водитель иномарки госпитализированы в реанимацию.