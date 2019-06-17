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РИА Новости

Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%

Вчера, 21:42
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%.
"Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях. Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех", - сказал Кудрин в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале.
Он добавил, что сумма, которая пойдет на выплаты, посильна для бюджета России.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Вчера, 19:13
Россия за шесть лет не использовала шанс изменить экономику, заявил Кудрин
"Я считаю, что не такая громадная цифра, разумная цифра, посильная нашему бюджету, могла бы быть использована, чтобы процентов на 40 сразу сократить бедность в семьях. И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума", - сказал Кудрин, уточнив, что это не единственная мера.
"В последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллионов человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети", - заявил он.
Глава Счетной палаты подчеркнул, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных - "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
10 октября 2018, 12:23
Кудрин оценил уровень бедности в России
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Обсудить 29
Алексей КудринРоссияОбщество
Популярные комментарии
А чем он, извините, занимался на посту министра финансов? Всё-де у нас неправильно, предлагает меры, но что он делал 11 лет, возглавляя Минфин? Да и после тоже как бы не в стороне был от политики и экономики.
17 июня, 21:47
Naum Vygodsky
6240014
С постоянно растущей зарплатой. Дальше не читал)))
17 июня, 21:44
Славик Н
1580000
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