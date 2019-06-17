"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В российском парламенте прокомментировали размещение дополнительного контингента США на востоке Польши.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва может в ответ усилить свои войска на западных рубежах страны.

Как считает сенатор, размещение сил НАТО на территории Польши не окажет положительного влияния на безопасность Варшавы, а, наоборот, сделает ее мишенью для ответного удара.

"Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой", — предположил собеседник агентства.

Антироссийский курс США

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что ситуация с усилением военного присутствия НАТО в Польше контролируется российским политическим и высшим военным руководством. Он добавил, что Москва не замедлит ответить должным образом, "когда это потребуется".

Бондарев отметил, что размещение американского допконтингента в Польше — это очередное проявление антироссийской агрессивной политики Вашингтона.

"Не секрет, что США давно наращивают силы альянса в восточном направлении, взяли под контроль Прибалтику и Польшу. Там уже дислоцировано достаточное количество боевой техники", — заявил парламентарий.

Он добавил, что особенно настораживает переброска наступательного оружия США в эти регионы.

По мнению Бондарева, действия Вашингтона и его союзников в Восточной Европе надо рассматривать в совокупности.

"Не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса намерены вложить 260 миллионов долларов в строительство склада американской военной техники в Польше, который позволит разместить необходимые для развертывания танковой бригады Сухопутных войск США вооружения, а значит, послужит реализации американской стратегии оперативного развертывания вооруженных сил в Европе", — привел пример сенатор.

Непродуманная политика Польши

В Госдуме назвали польский народ "заложником непродуманной политики" со стороны Варшавы.

"Также Польше следует понимать, что в случае нанесения ответного удара она становится одним из главных объектов, по которому он будет нанесен", — высказался депутат нижней палаты парламента Юрий Швыткин.

Попыткой "присягнуть на верность" Вашингтону Польша старается "перехватить пальму первенства у Евросоюза" в осуществлении антироссийской внешней политики, уверен он.

Разжигание конфронтации в Европе

Как подчеркнул глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, российские военные проанализируют риски и выработают адекватные меры реагирования на усиление НАТО в Польше.

При этом он обратил внимание, что американские власти пользуются мифом о мнимой угрозе со стороны Москвы, чтобы приблизить силы НАТО к российским рубежам. Слуцкий добавил, что, осуществляя военную экспансию в Восточную Европу, США играют в "опасные игры".

"Такая тактика с подачи американской администрации ведет лишь к созданию напряженности и разжиганию конфронтации на Европейском континенте", — указал парламентарий.

Усиление НАТО в Польше

Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, вблизи ее восточных границ. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил польский министр обороны Мариуш Блашак.

Вашингтон планирует увеличить численность военнослужащих в Польше до 5,5 тысячи человек. Кроме того, сюда направят эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Со своей стороны, Варшава подготовит необходимую инфраструктуру и построит военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".