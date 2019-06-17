Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T21:45Z
https://ria.ru/20190617/1555648315.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152171/52/1521715297_0:511:2732:2048_1036x0_80_0_0_ed8ac8b0f12bac9d015a18855e758b0c.jpg
РИА Новости

"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше

Вчера, 21:45
22460
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В российском парламенте прокомментировали размещение дополнительного контингента США на востоке Польши.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва может в ответ усилить свои войска на западных рубежах страны.
Как считает сенатор, размещение сил НАТО на территории Польши не окажет положительного влияния на безопасность Варшавы, а, наоборот, сделает ее мишенью для ответного удара.
"Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой", — предположил собеседник агентства.

Антироссийский курс США

Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
6 апреля, 17:30
Ось НАТО — сдвиг вправо: "Междуморье" как клин в Европе
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что ситуация с усилением военного присутствия НАТО в Польше контролируется российским политическим и высшим военным руководством. Он добавил, что Москва не замедлит ответить должным образом, "когда это потребуется".
Бондарев отметил, что размещение американского допконтингента в Польше — это очередное проявление антироссийской агрессивной политики Вашингтона.

"Не секрет, что США давно наращивают силы альянса в восточном направлении, взяли под контроль Прибалтику и Польшу. Там уже дислоцировано достаточное количество боевой техники", — заявил парламентарий.

Он добавил, что особенно настораживает переброска наступательного оружия США в эти регионы.
По мнению Бондарева, действия Вашингтона и его союзников в Восточной Европе надо рассматривать в совокупности.
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
14 июня, 08:00
Ход "Жнецом": зачем США перебрасывают ударные дроны поближе к России
"Не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса намерены вложить 260 миллионов долларов в строительство склада американской военной техники в Польше, который позволит разместить необходимые для развертывания танковой бригады Сухопутных войск США вооружения, а значит, послужит реализации американской стратегии оперативного развертывания вооруженных сил в Европе", — привел пример сенатор.

Непродуманная политика Польши

В Госдуме назвали польский народ "заложником непродуманной политики" со стороны Варшавы.
"Также Польше следует понимать, что в случае нанесения ответного удара она становится одним из главных объектов, по которому он будет нанесен", — высказался депутат нижней палаты парламента Юрий Швыткин.
Попыткой "присягнуть на верность" Вашингтону Польша старается "перехватить пальму первенства у Евросоюза" в осуществлении антироссийской внешней политики, уверен он.

Разжигание конфронтации в Европе

Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
11 июня, 17:17
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Как подчеркнул глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, российские военные проанализируют риски и выработают адекватные меры реагирования на усиление НАТО в Польше.
При этом он обратил внимание, что американские власти пользуются мифом о мнимой угрозе со стороны Москвы, чтобы приблизить силы НАТО к российским рубежам. Слуцкий добавил, что, осуществляя военную экспансию в Восточную Европу, США играют в "опасные игры".
"Такая тактика с подачи американской администрации ведет лишь к созданию напряженности и разжиганию конфронтации на Европейском континенте", — указал парламентарий.

Усиление НАТО в Польше

Американские войска разместят в шести точках на территории Польши, вблизи ее восточных границ. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил польский министр обороны Мариуш Блашак.
Вашингтон планирует увеличить численность военнослужащих в Польше до 5,5 тысячи человек. Кроме того, сюда направят эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
Со своей стороны, Варшава подготовит необходимую инфраструктуру и построит военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".
"Важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг нашей страны, чтобы отпугивать возможного агрессора, и мы на этом концентрируемся", — заявил Блашак.
16122262223
Обсудить 16
Леонид СлуцкийЮрий ШвыткинВладимир ДжабаровНАТОФедеральное собрание РФПольшаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
РИА
Новости
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Лента
новостей
Чернобыльская АЭС
Западные журналисты испугались "человека-мотылька" в небе над Чернобылем
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин предложил меры для снижения бедности на 30-40%
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния