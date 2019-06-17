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РИА Новости
Медиавойны

Западные журналисты испугались "человека-мотылька" в небе над Чернобылем

Вчера, 21:28
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ряд западных СМИ опубликовали материалы о мистическом "существе", которое якобы видели сотрудники Чернобыльской АЭС за несколько дней до аварии.
По мнению австралийских журналистов, "монстр" летал над Припятью, предвещая беду.
"Страшное существо поднялось над горизонтом Чернобыля и Припяти, отвратительный гуманоид с гигантскими крыльями, черным безголовым телом и красными светящимися глазами, сигнализирующий всем, кто смотрел на него, что они обречены", — пишет портал News Corp Australia.
Британская Daily Star, в свою очередь, процитировала археолога Роберта Максвелла, который сравнил существо с "человеком-мотыльком".
При этом в статье фотографии с места трагедии чередуются с изображениями насекомого с телом человека.
Нездоровый интерес к теме аварии на ЧАЭС возник после выхода сериала "Чернобыль" на телеканале HBO. Он побудил многих инстаблогеров приехать в зону отчуждения и устроить там фотосессии, в том числе и эротического характера. После этого один из создателей сериала Крейг Мэзин напомнил, что в Чернобыле произошла трагедия, и попросил посетителей заброшенного города воздержаться от неуместных действий из уважения к погибшим.
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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года близ города Припять. На станции произошло разрушение четвертого энергоблока, реактор был полностью разрушен. В окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.
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МедиавойныМедиавойныЧернобыльская АЭС
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