Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой

ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребители британских ВВС дважды в конце прошлой недели поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник минобороны Соединенного Королевства (Ministry of Defence, MOD).

"Дислоцированные в Эстонии истребители поднимались в воздух дважды 14 и 15 июня. С учетом этих вылетов, истребители ВВС Британии уже восемь раз вылетали для перехвата российских самолетов с момента, когда Британия возглавила операцию НАТО на Балтике 3 мая 2019 года", - говорится в полученном РИА Новости заявлении британского оборонного ведомства.

В частности, в пятницу вечером британские Typhoon вылетали навстречу российскому Су-30 и военному транспортному самолету, пролетавшим вблизи воздушного пространства Эстонии. В субботу истребители также сопровождали российские Су-30 и военный транспортник Ил-76, следовавшие из Калининграда вдоль эстонских и финских границ.