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РИА Новости

Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой

Вчера, 21:24
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© Фото : MoD / Crown copyright 2018Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребители британских ВВС дважды в конце прошлой недели поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник минобороны Соединенного Королевства (Ministry of Defence, MOD).
"Дислоцированные в Эстонии истребители поднимались в воздух дважды 14 и 15 июня. С учетом этих вылетов, истребители ВВС Британии уже восемь раз вылетали для перехвата российских самолетов с момента, когда Британия возглавила операцию НАТО на Балтике 3 мая 2019 года", - говорится в полученном РИА Новости заявлении британского оборонного ведомства.
В частности, в пятницу вечером британские Typhoon вылетали навстречу российскому Су-30 и военному транспортному самолету, пролетавшим вблизи воздушного пространства Эстонии. В субботу истребители также сопровождали российские Су-30 и военный транспортник Ил-76, следовавшие из Калининграда вдоль эстонских и финских границ.
Британское минобороны отмечает, что во всех случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи всех самолетов держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
11 июня, 10:22
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой
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