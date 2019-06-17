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РИА Новости
Культура

У лидера группы Megadeth нашли рак горла

Вчера, 21:23
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© Фото : официальный сайт группы MegadethГруппа Megadeth
Группа Megadeth
© Фото : официальный сайт группы Megadeth
Группа Megadeth. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Гитарист и вокалист американской группы Megadeth Дэвид Мастейн сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание горла.

"У меня диагностирован рак горла… Я тесно работаю с врачами, и мы уже наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% шансов оказаться успешным", — говорится в заявлении 58-летнего музыканта на сайте группы.

Отмечается, что в связи с его болезнью группа будет вынуждена отменить почти все выступления в 2019 году.
Megadeth была сформирована в 1983 году Мастейном и Дэвидом Эллефсоном после того, как Мастейн был уволен из группы Metallica. Коллектив прекращал существование с 2002 по 2004 год. С момента образования группа выпустила пять платиновых и семь золотых альбомов, а также восемь раз была номинирована на премию "Грэмми" как лучший хеви-метал-коллектив. Megadeth входит в "большую четверку" треш-метала вместе с группами Metallica, Anthrax и Slayer. Группа стала одним из самых коммерчески успешных треш-метал-коллективов, продав более 50 миллионов альбомов.
Экс-музыкант группы Megadeth Ник Менца (слева), август 1997
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