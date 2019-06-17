США "не удивлены" заявлению Ирана о готовности нарастить производство урана

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США не удивлены заявлением Ирана о возможном наращивании производства низкообогащенного урана, это вписывается в традиционное поведение Тегерана, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

"Мы, к сожалению, не удивлены иранским заявлением... Это часть сорокалетнего тренда в их поведении", - сказала Ортагус.

"Мы не видели, чтобы иранский режим умерял свое поведение", - добавила она.

По ее словам, США продолжают призывать Иран не стремиться к обладанию ядерным оружием.

По ее словам, Иран продолжает разрабатывать ракетное оружие и угрожает перекрыть Ормузский пролив. "Это не просто вызов Совместному всеобъемлющему плану действий, но и международным правилам", - сказала представитель госдепа.

"Мы не должны поддаваться на ядерный шантаж", - добавила она.