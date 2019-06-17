США "не удивлены" заявлению Ирана о готовности нарастить производство урана

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США не удивлены заявлением Ирана о возможном наращивании производства низкообогащенного урана, это вписывается в традиционное поведение Тегерана, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
"Мы, к сожалению, не удивлены иранским заявлением... Это часть сорокалетнего тренда в их поведении", - сказала Ортагус.
"Мы не видели, чтобы иранский режим умерял свое поведение", - добавила она.
По ее словам, США продолжают призывать Иран не стремиться к обладанию ядерным оружием.
По ее словам, Иран продолжает разрабатывать ракетное оружие и угрожает перекрыть Ормузский пролив. "Это не просто вызов Совместному всеобъемлющему плану действий, но и международным правилам", - сказала представитель госдепа.
"Мы не должны поддаваться на ядерный шантаж", - добавила она.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.