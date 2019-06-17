Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T21:14Z
https://ria.ru/20190617/1555648070.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155527/98/1555279837_0:0:2449:1378_1036x0_80_0_0_37b38fc3b5a1eb035fbdd9775fbaf2e9.jpg
РИА Новости
Культура

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Вчера, 21:14
12147
CC BY-SA 4.0 / Okras / Евгений Баженов на Видфест 2016 в Москве / Croopped imageЕвгений Баженов
Евгений Баженов
CC BY-SA 4.0 / Okras / Евгений Баженов на Видфест 2016 в Москве / Croopped image
Евгений Баженов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
"Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.
Ранее Мелентьев рассказал РИА Новости, что компания подала иск на Баженова на один миллион рублей за нарушение их авторского права: блогер выложил в своем видеообзоре треть фильма "За гранью реальности", из-за чего компания понесла убытки. По словам Мелентьева, миллион рублей — условная сумма, убытки ее значительно превышали.
Сам Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.
Телеведущая Ксения Собчак на Петербургском международном экономическом форуме 2018
4 июня, 05:03
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Kinodanz — российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На счету Kinodanz такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.
331265567
Обсудить 1
КультураРоссия
Популярные комментарии
естественно, если ролик бедкомедиана о киноданзе посмотрело больше народу чем все фильмы киноданза
17 июня, 21:35
Sikosi Nakosi
3960000
Рекомендуем
Чернобыльская АЭС
Западные журналисты испугались "человека-мотылька" в небе над Чернобылем
РИА
Новости
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли
Здание ФАС России
ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны
Группа Megadeth
У лидера группы Megadeth нашли рак горла
Памятная табличка на памятнике погибшим российским журналистам в Луганске. 17 июня 2019
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния