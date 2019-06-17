BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

"Мы заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются", — сказал Мелентьев.

Ранее Мелентьев рассказал РИА Новости, что компания подала иск на Баженова на один миллион рублей за нарушение их авторского права: блогер выложил в своем видеообзоре треть фильма "За гранью реальности", из-за чего компания понесла убытки. По словам Мелентьева, миллион рублей — условная сумма, убытки ее значительно превышали.

Сам Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.