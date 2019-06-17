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РИА Новости

В Перми загорелись два склада

Вчера, 21:08
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два склада загорелись в понедельник вечером на площади 2,4 тысячи квадратных метров в Кировском районе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 800 метрах севернее микрорайона Налимиха пожар на кровле двух одноэтажных складских зданий на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, тушение пожара проводится по второму номеру сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
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