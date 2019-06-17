В Перми загорелись два склада

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два склада загорелись в понедельник вечером на площади 2,4 тысячи квадратных метров в Кировском районе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 800 метрах севернее микрорайона Налимиха пожар на кровле двух одноэтажных складских зданий на площади 2,4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.