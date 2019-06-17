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РИА Новости

США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

Вчера, 21:05
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Мы не будем предоставлять новые средства для Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пока не убедимся, что эти страны так называемого Северного треугольника принимают меря для того, чтобы предотвращать нелегальную иммиграцию", - сказала Ортагус.
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По ее словам, уже действующие программы продолжат получать финансирование. Всего из более чем 700 программ помощи в планах госдепа будут продолжены около 400.
Ортагус уточнила, что прекращение помощи связано с тем, что эти латиноамериканские страны не препятствуют своим гражданам незаконно эмигрировать в США.
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Государственный департамент СШАГватемала (республика)СальвадорСШАГондурасВ мире
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