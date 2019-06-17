США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы не будем предоставлять новые средства для Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пока не убедимся, что эти страны так называемого Северного треугольника принимают меря для того, чтобы предотвращать нелегальную иммиграцию", - сказала Ортагус.

По ее словам, уже действующие программы продолжат получать финансирование. Всего из более чем 700 программ помощи в планах госдепа будут продолжены около 400.