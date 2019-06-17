Жители Чемодановки пожаловались прокурору на односельчан

ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 30 жителей села Чемодановка, где в массовой драке погиб один человек и несколько пострадали, обратились в понедельник к прокурору Пензенской области с жалобами на неправомерные действия односельчан, а также различные социальные проблемы, сообщила прокуратура региона.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 28 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

Личный прием в доме культуры Чемодановки провела в понедельник прокурор области Наталья Канцерова, в нем также участвовали руководитель третьего следственного управления ГСУ СК РФ Григорий Житенев, руководитель областного СУСК Дмитрий Матушкин, руководитель приемной президента РФ в Пензенской области, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, областной омбудсмен Елена Рогова, исполняющая обязанности детского омбудсмена Татьяна Казеева и бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов.

"На прием обратились 32 жителя села Чемодановка и близлежащих сел Бессоновского района. Люди жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохую организацию уличного освещения, состояние автомобильных дорог, работу поликлиники, обеспечение лекарственными средствами и другие сельские проблемы. Рассмотрение поступивших от заявителей обращений прокурор области взяла на личный контроль", - говорится в сообщении.

В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов.