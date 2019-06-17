Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T20:37Z
https://ria.ru/20190617/1555647231.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155559/79/1555597920_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_49f78d42d16698fdfeb0c1dea517e271.jpg
РИА Новости

Жители Чемодановки пожаловались прокурору на односельчан

Вчера, 20:37
1742
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 30 жителей села Чемодановка, где в массовой драке погиб один человек и несколько пострадали, обратились в понедельник к прокурору Пензенской области с жалобами на неправомерные действия односельчан, а также различные социальные проблемы, сообщила прокуратура региона.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали пять человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 28 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 19:16
Все цыгане уехали из Чемодановки
Личный прием в доме культуры Чемодановки провела в понедельник прокурор области Наталья Канцерова, в нем также участвовали руководитель третьего следственного управления ГСУ СК РФ Григорий Житенев, руководитель областного СУСК Дмитрий Матушкин, руководитель приемной президента РФ в Пензенской области, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, областной омбудсмен Елена Рогова, исполняющая обязанности детского омбудсмена Татьяна Казеева и бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов.
"На прием обратились 32 жителя села Чемодановка и близлежащих сел Бессоновского района. Люди жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохую организацию уличного освещения, состояние автомобильных дорог, работу поликлиники, обеспечение лекарственными средствами и другие сельские проблемы. Рассмотрение поступивших от заявителей обращений прокурор области взяла на личный контроль", - говорится в сообщении.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
15 июня, 12:30
Пензенские власти оценили ситуацию в Чемодановке после конфликта
В Чемодановке вечером 14 июня прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Чемодановке, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
1811414
Обсудить 3
Пензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Американский самолет B-52
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Лента
новостей
Сотрудники нефтедобывающего предприятия
В Киеве припугнули Европу газовым кризисом
Митрополит Видинский Даниил (Болгарская православная церковь)
Болгарский иерарх призвал православный мир осудить действия Варфоломея
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин считает арест основателя Baring Vostok "шоком для экономики"
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Чернобыльская АЭС
Западные журналисты испугались "человека-мотылька" в небе над Чернобылем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Кудрин призвал не останавливаться на достигнутом после дела Голунова
Сдача ЕГЭ
Школьники, получившие ноль на ЕГЭ из-за чернил, узнают результаты в среду
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали удар боевиков по госпиталю в Сирии военным преступлением
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния