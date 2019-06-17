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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Представитель ОБСЕ по СМИ считает дело Вышинского одним из приоритетов

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
ВЕНА, 17 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает дело Кирилла Вышинского одним из своих приоритетов, заявил РИА Новости по итогам встречи с ним глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что в ходе встречи Дезир был осторожен в высказываниях.

"Я думаю, он аккуратно формулировал свою позицию, чтобы не создать неоправданных ожиданий. Но то, что он это принял к сведению, согласился с важностью этого вопроса, обозначил его как один из приоритетов для себя — это я могу подтвердить".

Алексей Пушков
Сенатор выразил надежду, что Дезир сможет убедить новые власти Украины в необходимости освобождения Вышинского.
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"Он подтвердил свою убежденность в том, что Кирилл Вышинский должен быть освобожден", — добавил Пушков.
Сенатор отметил также, что, по его сведениям, у Дезира пока не было контактов с новым руководством Украины.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕСовет Федерации РФАлексей ПушковРоссияУкраина
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