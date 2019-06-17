Представитель ОБСЕ по СМИ считает дело Вышинского одним из приоритетов

ВЕНА, 17 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает дело Кирилла Вышинского одним из своих приоритетов, заявил РИА Новости по итогам встречи с ним глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что в ходе встречи Дезир был осторожен в высказываниях.

"Я думаю, он аккуратно формулировал свою позицию, чтобы не создать неоправданных ожиданий. Но то, что он это принял к сведению, согласился с важностью этого вопроса, обозначил его как один из приоритетов для себя — это я могу подтвердить". Алексей Пушков

Сенатор выразил надежду, что Дезир сможет убедить новые власти Украины в необходимости освобождения Вышинского.

"Он подтвердил свою убежденность в том, что Кирилл Вышинский должен быть освобожден", — добавил Пушков.

Сенатор отметил также, что, по его сведениям, у Дезира пока не было контактов с новым руководством Украины.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.