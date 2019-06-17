Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
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В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. Российское Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.