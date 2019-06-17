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РИА Новости

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

Вчера, 20:14
19100
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
"Согласно правилам проведения ЕГЭ бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. Это связано с техническими особенностями процедуры. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы", - уточнили в министерстве.
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В ведомстве пообещали, что работы школьников перепроверит конфликтная комиссия. В министерстве подчеркнули, что подобное решение не означает, что в случае повторения ситуации работы будут перепроверены.
"Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придётся переписывать работы в следующем году", - говорится на сайте.
Ситуацию с аннулированием работы на ЕГЭ прокомментировала директор гимназии № 3 в Астрахани Нина Меланьина.
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Она отметила, что работа школьника не прошла скан, хотя чернила, которыми он писал, соответствовали требованиям.
"У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ", — сказала Меланьина в комментарии "360".
Она добавила, что титульный лист работы просканировался, а выполненные задания — нет. Директор призналась, что ни она, ни ее коллеги не знают, в чем может быть причина проблемы.
Меланьина добавила, что педагоги находятся на стороне школьника и не собираются ущемлять его права.
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Россия
Популярные комментарии
Ребёнку теперь повеситься после десяти лет учёбы из- за того, что у чиновников сканеры (и не только) не работают ? Позор!
17 июня, 20:29
nnop300
5910001
Вот же бредятина. Даже на "Тотальном диктанте" всем участникам бесплатно раздают "фирменные" ручки (и кстати, очень неплохие), а вот министерство образования почему-то не может снабдить школы подходящими ручками для такого серьёзного дела как ЕГЭ. Может, министру в отставку пора? И вообще, если "чернила, которыми он писал, соответствовали требованиям", то в принципе, этот школьник (его родители) может подать в суд и отсудить компенсацию за моральный ущерб.
17 июня, 20:50
Михаил Юровский
4600000
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