Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

"Согласно правилам проведения ЕГЭ бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. Это связано с техническими особенностями процедуры. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы", - уточнили в министерстве.

В ведомстве пообещали, что работы школьников перепроверит конфликтная комиссия. В министерстве подчеркнули, что подобное решение не означает, что в случае повторения ситуации работы будут перепроверены.

"Если другие выпускники нарушат регламент в части использования чернил, им придётся переписывать работы в следующем году", - говорится на сайте.

Ситуацию с аннулированием работы на ЕГЭ прокомментировала директор гимназии № 3 в Астрахани Нина Меланьина.

Она отметила, что работа школьника не прошла скан, хотя чернила, которыми он писал, соответствовали требованиям.

"У него была обыкновенная черная гелевая ручка, он ее покупал в магазине товаров, где все продается для ЕГЭ", — сказала Меланьина в комментарии "360".

Она добавила, что титульный лист работы просканировался, а выполненные задания — нет. Директор призналась, что ни она, ни ее коллеги не знают, в чем может быть причина проблемы.