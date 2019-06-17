В Госдуме прокомментировали заявления Ирана об обогащении урана

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на тему: "Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа". 28 апреля 2017 года

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявления иранских властей о готовности отказаться от своих обязательств по ядерной сделке из-за действий США выглядят вполне закономерными, а вина в осложнении ситуации в регионе будет лежать на Вашингтоне, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

"Европе следует внимательно отнестись к заявлениям Ирана относительно готовности возобновить исследования в области обогащения урана и отказа от своих обязательств по ядерной сделке. США осознанно делают Европу уязвимой, ставя под удар своих европейских партнеров, к которым в Вашингтоне давно относятся как к конкурентам", - заявил депутат журналистам.

Железняк подчеркнул, что такое поведение свойственно США, "которые любят играть на региональных и международных противоречиях, сталкивая интересы разных политических групп, не задумываясь о разрушительных последствиях своих действий", а Европе пора бы уже отойти от роли "американской марионетки".

"Тегеран вынужден идти на ответные меры, к которым их принуждают действия США. На фоне инцидента в Оманском проливе и при очередных попытках США бездоказательно обвинить Иран в нападении на нефтяные танкеры реакция официального Тегерана выглядит вполне закономерной", - подчеркнул Железняк.

По словам депутата, Россия, как и другие ответственные страны, "крайне обеспокоены возможностью полной ликвидации соглашения, удерживающего до сих пор мир от новой гонки ядерного вооружения".

"Очевидно, что в осложнении ситуации вина будет лежать на Вашингтоне, где, к сожалению, без должного понимания относятся к американо-иранским отношениям, пытаясь усугубить обстановку в регионе", - добавил он.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.