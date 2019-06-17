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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Болгарский иерарх призвал православный мир осудить действия Варфоломея

Вчера, 20:05
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© фото предоставлено Болгарской православной церковьюМитрополит Видинский Даниил (Болгарская православная церковь)
Митрополит Видинский Даниил (Болгарская православная церковь)
© фото предоставлено Болгарской православной церковью
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Член Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Видинский Даниил призвал иерархов поместных православных церквей, в том числе и Болгарского патриархата, соборно осудить деятельность Константинопольского патриархата на Украине и в целом нарушение им общепризнанных церковных канонов.
Священный синод Болгарской церкви пока не сформулировал окончательную позицию БПЦ по поводу сложившейся церковной ситуации на Украине и деятельности Константинополя.
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"Действия Константинопольского патриархата выходят за рамки локальной церковной проблемы на Украине. Вторжение в чужую каноническую территорию и присвоение права юрисдикции на этой территории затрагивает межправославные отношения и не может быть оправдано никакой конъюнктурной причиной", - говорится в письме митрополита Даниила, перевод которого опубликован на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Болгарский иерарх отметил, что в последнее время Фанар (Константинополь) прямым текстом заявляет свои некие привилегии "по сверхграничному исцелению всех церковных вопросов". Его амбиции, говорится в письме, распространяются не только на Киевскую митрополию, которая ему не принадлежит, а на всю православную церковь, он заявляет претензии на вмешательство во внутреннюю жизнь поместных церквей.
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"Если мы являемся истинными чадами своей матери – святой православной церкви, мы должны возвысить свой голос и сказать, что происходит, иначе мы будем виновны вместе с тем, кто пытается силой присвоить права, которые принадлежат только соборной церкви", - заявил митрополит Даниил.
Есть ли гарантия, продолжил он, что завтра Константинопольский патриарх не отправит в какую-нибудь поместную церковь своих "экзархов", не объявит эту Церковь своей юрисдикцией и не захочет заполучить их храмы в "свои" церковные владения?
"В этом смысле позиции поместных православных автокефальных церквей по так называемому "украинскому вопросу", который уже превратился в общеправославный вопрос, кроме их внутренней церковной позиции становятся позицией, затрагивающей их национальную безопасность и государственный суверенитет страны, в которой находится соответствующая Церковь", - отмечается в письме.
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В своем обращении митрополит подробно разбирает действия Константинополя, в частности, изданный им "томос об автокефалии" церкви на Украине, на предмет соответствия признанным канонам церкви и решениям Вселенских соборов, и делает вывод, что они им полностью противоречат, и что сейчас "под угрозой соборность церкви".
"По нашему скромному мнению, архиереи поместных православных автокефальных церквей обязаны занять твердую позицию и защитить канонический правовой порядок в святой православной церкви, который является гарантией сохранения церковного единства и основой преодоления нынешнего кризиса. Мы не имеем права на равнодушие и ни в коем случае не можем допустить оправдания претензий, которые демонстрируются уже в сегодняшней ситуации, так как они будут иметь катастрофические последствия для православной церкви. Соблюдение принципа соборности, всеправославное обсуждение украинского церковного вопроса – (единственный) путь его успешного решения", - говорится в письме.
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Митрополит Даниил подчеркнул, что сейчас все мировое православие "находится на перекрестке: или проявить и на этот раз свой соборный разум и отстоять свое единство, святость, соборность и апостольство, или одной ее части пойти по пути восточного папизма и повторить печальную историю 1054 года".
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьУкраинаВ мире
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