Болгарский иерарх призвал православный мир осудить действия Варфоломея

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Член Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Видинский Даниил призвал иерархов поместных православных церквей, в том числе и Болгарского патриархата, соборно осудить деятельность Константинопольского патриархата на Украине и в целом нарушение им общепризнанных церковных канонов.

Священный синод Болгарской церкви пока не сформулировал окончательную позицию БПЦ по поводу сложившейся церковной ситуации на Украине и деятельности Константинополя.

"Действия Константинопольского патриархата выходят за рамки локальной церковной проблемы на Украине. Вторжение в чужую каноническую территорию и присвоение права юрисдикции на этой территории затрагивает межправославные отношения и не может быть оправдано никакой конъюнктурной причиной", - говорится в письме митрополита Даниила, перевод которого опубликован на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Болгарский иерарх отметил, что в последнее время Фанар (Константинополь) прямым текстом заявляет свои некие привилегии "по сверхграничному исцелению всех церковных вопросов". Его амбиции, говорится в письме, распространяются не только на Киевскую митрополию, которая ему не принадлежит, а на всю православную церковь, он заявляет претензии на вмешательство во внутреннюю жизнь поместных церквей.

"Если мы являемся истинными чадами своей матери – святой православной церкви, мы должны возвысить свой голос и сказать, что происходит, иначе мы будем виновны вместе с тем, кто пытается силой присвоить права, которые принадлежат только соборной церкви", - заявил митрополит Даниил.

Есть ли гарантия, продолжил он, что завтра Константинопольский патриарх не отправит в какую-нибудь поместную церковь своих "экзархов", не объявит эту Церковь своей юрисдикцией и не захочет заполучить их храмы в "свои" церковные владения?

"В этом смысле позиции поместных православных автокефальных церквей по так называемому "украинскому вопросу", который уже превратился в общеправославный вопрос, кроме их внутренней церковной позиции становятся позицией, затрагивающей их национальную безопасность и государственный суверенитет страны, в которой находится соответствующая Церковь", - отмечается в письме.

В своем обращении митрополит подробно разбирает действия Константинополя, в частности, изданный им "томос об автокефалии" церкви на Украине, на предмет соответствия признанным канонам церкви и решениям Вселенских соборов, и делает вывод, что они им полностью противоречат, и что сейчас "под угрозой соборность церкви".

"По нашему скромному мнению, архиереи поместных православных автокефальных церквей обязаны занять твердую позицию и защитить канонический правовой порядок в святой православной церкви, который является гарантией сохранения церковного единства и основой преодоления нынешнего кризиса. Мы не имеем права на равнодушие и ни в коем случае не можем допустить оправдания претензий, которые демонстрируются уже в сегодняшней ситуации, так как они будут иметь катастрофические последствия для православной церкви. Соблюдение принципа соборности, всеправославное обсуждение украинского церковного вопроса – (единственный) путь его успешного решения", - говорится в письме.

Митрополит Даниил подчеркнул, что сейчас все мировое православие "находится на перекрестке: или проявить и на этот раз свой соборный разум и отстоять свое единство, святость, соборность и апостольство, или одной ее части пойти по пути восточного папизма и повторить печальную историю 1054 года".