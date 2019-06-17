В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли

ООН, 17 июн — РИА Новости. Число жителей планеты через 30 лет увеличится на два миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в новом докладе ООН.

"Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет, с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", — говорится в документе. К концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов.

Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам отмечает, что население мира стареет из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости, растет число стран, где численность населения сокращается.

Хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах. "Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого роста)", — говорится в докладе.

"Около 2027 года Индия, по прогнозам, обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире", — отмечают исследователи.