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РИА Новости

В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли

Вчера, 19:55
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 17 июн — РИА Новости. Число жителей планеты через 30 лет увеличится на два миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в новом докладе ООН.
"Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет, с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", — говорится в документе. К концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов.
Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам отмечает, что население мира стареет из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости, растет число стран, где численность населения сокращается.
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Хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах. "Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого роста)", — говорится в докладе.
"Около 2027 года Индия, по прогнозам, обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире", — отмечают исследователи.
Согласно прогнозам, глобальный коэффициент фертильности, который снизился с 3,2 рождения на одну женщину в 1990 году до 2,5 в 2019 году, понизится еще больше — до 2,2 в 2050-м.
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