В Испании летом туристов будут охранять около сорока тысяч полицейских

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании на лето разместят около 40 тысяч своих сотрудников в популярных туристических местах страны, чтобы предотвратить возможные теракты, сообщает издание Razon со ссылкой на документ государственного секретариата по вопросам безопасности МВД.

По информации источника, силы национальной полиции и гражданской гвардии будут размещены на станциях, мостах, в отелях, кемпингах, на пляжах и в других туристических местах в девяти автономных сообществах страны в рамках "Операции Лето" (Operación Verano 2019).

Отмечается, что повышенное присутствие полиции будет обеспечено с 1 июля по 31 августа в Андалусии, Астурии, Кантабрии, Галисии, Мадриде, Мурсии, Валенсии и на Канарских островах, а на Балеарских островах - до 30 сентября.