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РИА Новости
Туризм

В Испании летом туристов будут охранять около сорока тысяч полицейских

Вчера, 20:03
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании на лето разместят около 40 тысяч своих сотрудников в популярных туристических местах страны, чтобы предотвратить возможные теракты, сообщает издание Razon со ссылкой на документ государственного секретариата по вопросам безопасности МВД.
По информации источника, силы национальной полиции и гражданской гвардии будут размещены на станциях, мостах, в отелях, кемпингах, на пляжах и в других туристических местах в девяти автономных сообществах страны в рамках "Операции Лето" (Operación Verano 2019).
Отмечается, что повышенное присутствие полиции будет обеспечено с 1 июля по 31 августа в Андалусии, Астурии, Кантабрии, Галисии, Мадриде, Мурсии, Валенсии и на Канарских островах, а на Балеарских островах - до 30 сентября.
Издание сообщает, что операция направлена на "повышение эффективности усилий по получению информации по предотвращению терактов", а также "усиление мер безопасности на мероприятиях, подразумевающих присутствие большого количества людей".
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