Названы самые популярные реки России для отдыха в летних домиках

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для отдыха на реках России туристы отправляются в Карелию, Краснодарский край, Тверскую область и на Алтай, сообщает Tvil.ru.

В пятерку мест, популярных для отдыха на реках в летних домиках, вошли поселок Ильинский в Олонецком районе Республики Карелия на реке Олонка, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чемал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в Тверской области.

По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых на реках на период от пяти до 13 ночей и тратят на жилье от 1,4 до пяти тысяч рублей в сутки на семью. Больше всего времени путешественники проводят в Калязине, где проживание обходится почти в полторы тысячи рублей. Самый дорогой отдых – в Алтайском крае.