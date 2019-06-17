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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные реки России для отдыха в летних домиках

Вчера, 23:58
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© Фото : Александр ЛончинДолина реки Катунь
Долина реки Катунь
© Фото : Александр Лончин
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Для отдыха на реках России туристы отправляются в Карелию, Краснодарский край, Тверскую область и на Алтай, сообщает Tvil.ru.
В пятерку мест, популярных для отдыха на реках в летних домиках, вошли поселок Ильинский в Олонецком районе Республики Карелия на реке Олонка, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чемал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в Тверской области.
По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых на реках на период от пяти до 13 ночей и тратят на жилье от 1,4 до пяти тысяч рублей в сутки на семью. Больше всего времени путешественники проводят в Калязине, где проживание обходится почти в полторы тысячи рублей. Самый дорогой отдых – в Алтайском крае.
Рейтинг составлен по данным анализа оплаченных броней жилья на базах отдыха и в кемпингах с 1 июня по 31 августа 2019 года.
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