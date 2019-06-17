Школьники, получившие ноль на ЕГЭ из-за чернил, узнают результаты в среду

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Астраханские выпускники, которые получили ноль баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за чернил, узнают свои результаты экзамена в среду, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты",- рассказали в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в России стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. В июне на сайте change.org появилась петиция в поддержку астраханского школьника, которому, как утверждают авторы петиции, из-за технических неисправностей выставили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.

Министерство образования и науки Астраханской области сообщило, что эти выпускники нарушили регламент и использовали не те чернила, которые требовалось. Согласно правилам проведения ЕГЭ, бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы.