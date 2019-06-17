Школьники, получившие ноль на ЕГЭ из-за чернил, узнают результаты в среду

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Астраханские выпускники, которые получили ноль баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за чернил, узнают свои результаты экзамена в среду, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты",- рассказали в Рособрнадзоре.
Основной период ЕГЭ в России стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. В июне на сайте change.org появилась петиция в поддержку астраханского школьника, которому, как утверждают авторы петиции, из-за технических неисправностей выставили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.
Министерство образования и науки Астраханской области сообщило, что эти выпускники нарушили регламент и использовали не те чернила, которые требовалось. Согласно правилам проведения ЕГЭ, бланки необходимо заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы.
По данным министерства, аннулирование работ не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов. Однако несмотря на нарушение со стороны выпускников, было решено рассмотреть их работы конфликтной комиссией.