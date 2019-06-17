На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар

Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото

Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше

© AP Photo / Alik Keplicz Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше

ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Крупный пожар возник на полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польши, сообщил РИА Новости представитель Государственной пожарной службы.

"Площадь пожара составляет около 100 гектаров и пока его не удалось локализовать", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время с огнем борются около 30 пожарных бригад из Государственной пожарной службы и Добровольной пожарной охраны, к тушению огня подключились военные.

В настоящее время рассматривается возможность использования для борьбы с пожаром самолетов и вертолетов.