На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар

ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Крупный пожар возник на полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польши, сообщил РИА Новости представитель Государственной пожарной службы.
"Площадь пожара составляет около 100 гектаров и пока его не удалось локализовать", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в настоящее время с огнем борются около 30 пожарных бригад из Государственной пожарной службы и Добровольной пожарной охраны, к тушению огня подключились военные.
В настоящее время рассматривается возможность использования для борьбы с пожаром самолетов и вертолетов.
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На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.