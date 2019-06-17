Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

ПАРИЖ/КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

"То, за что выступает Франция, которая президентствует в Совете министров, – это желание не снять санкции…, а избежать выхода России из Совета Европы, поскольку это будет плохо для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Он отметил, что Франция всегда поддерживала санкции в отношении России. "И эту позицию мы поддерживаем также как страна, председательствующая на саммите G7", - добавил французский лидер. Однако он подчеркнул, что выход РФ из Совета Европы отразился бы на российских гражданах, некоммерческих организациях, активистах, которые видят в организации форму защиты. "Быть членом Совета Европы – это значить также давать гражданам возможность доступа к ЕСПЧ, принадлежать к правовому пространству Совета Европы", - добавил Макрон.

По его словам, Франция поддержала работу, которая велась во время председательства Финляндии в комитете Совета Европы. "Она заключается в том, чтобы призвать Россию выполнять все обязательства и к уважению юридических решений и принципов... производить свою часть выплат (в Совет Европы - ред.)", - сказал Макрон.

Зеленский по итогам встречи с Макроном отметил, что не видит оснований для возвращения России в ПАСЕ. "…Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. ...Санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, нет ничего под этим", - заявил Зеленский.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.