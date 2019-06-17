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РИА Новости

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ/КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
"То, за что выступает Франция, которая президентствует в Совете министров, – это желание не снять санкции…, а избежать выхода России из Совета Европы, поскольку это будет плохо для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе. 10 апреля 2019
Вчера, 18:46
Макрон пообещал способствовать облегчению диалога между Россией и Украиной
Он отметил, что Франция всегда поддерживала санкции в отношении России. "И эту позицию мы поддерживаем также как страна, председательствующая на саммите G7", - добавил французский лидер. Однако он подчеркнул, что выход РФ из Совета Европы отразился бы на российских гражданах, некоммерческих организациях, активистах, которые видят в организации форму защиты. "Быть членом Совета Европы – это значить также давать гражданам возможность доступа к ЕСПЧ, принадлежать к правовому пространству Совета Европы", - добавил Макрон.
По его словам, Франция поддержала работу, которая велась во время председательства Финляндии в комитете Совета Европы. "Она заключается в том, чтобы призвать Россию выполнять все обязательства и к уважению юридических решений и принципов... производить свою часть выплат (в Совет Европы - ред.)", - сказал Макрон.
Зеленский по итогам встречи с Макроном отметил, что не видит оснований для возвращения России в ПАСЕ. "…Россия пока не выполнила ничего, что должна была выполнить. ...Санкции защищают суверенитет Украины. Для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, нет ничего под этим", - заявил Зеленский.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
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Приостановка участия России в работе ПАСЕЭммануэль МакронФранцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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